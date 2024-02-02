Выплаты ВПЛ прекратят с 1 марта, но не всем: в Кабмине рассказали про категории

С 1 марта 2024 года в Украине будет проведена оптимизация выплат на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Выплаты продолжат автоматически еще на шесть месяцев (то есть до 1 августа 2024 года) только для определенных категорий переселенцев. Однако у некоторых других ВПЛ будет возможность продлить выплаты "вручную".

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Об этом говорится в разъяснении Министерства социальной политики Украины. В ведомстве перечислили категории ВПЛ, чьи выплаты останутся в силе:

пенсионеры, которые получают пенсию менее 9444 грн;

лица с инвалидностью первой или второй группы;

дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет и тяжелобольные дети;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

родители-воспитатели и приемные родители.

"Если вы принадлежите к этим категориям, но выплати остановились, обратитесь в уполномоченный орган. Это соцзащита или центры предоставления админуслуг", – отметили в Минсоцполитики.

Тем, кто не принадлежит к указанным категориям, советуют проверить, смогут ли они получать помощь после 1 марта. Есть вероятность, что помощь продлят, но не автоматически.

"На право получать помощь влияет ряд критериев: имущественные, громада проживания, наличие детей, занятость и т.д. В случае соответствия критериям, подайте заявление в органы соцзащиты", - отметили в ведомстве.

Чтобы уточнить критерии, а также с другими вопросами можно обратиться на горячие линии: Национальной социальной сервисной службы (044-289-87-89), Министерства реинтеграции (15-48), Уполномоченного по вопросам ВПЛ (066-813-62-39).

Пока же все ВПЛ, которые получали денежную помощь до 1 февраля 2024 года, продолжают ее получать до 1 марта. Для продления помощи не нужно никуда обращаться – это происходит автоматически.

Следует отметить, что речь идет о т.н. выплатах на проживание. Это по 2000 грн в месяц на взрослого человека и по 3000 грн на ребенка или лицо с инвалидностью.

Как сообщал OBOZ.UA, некоторые из украинских переселенцев также имеют право подать заявку на дополнительную денежную помощь от ООН. Речь идет о выплате общей суммой 10,8 тыс. грн на человека.

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