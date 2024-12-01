Выплаты военным в декабре: изменятся ли суммы и в какую сторону

В декабре 2024 года выплаты военнослужащим остаются стабильными, но по завершении бюджетного года возможны доплаты, которые повлияют на общую сумму. Минимальная сумма обеспечения для военных составляет 20 715,30 грн, из которой содержится только военный сбор.

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Об этом рассказал заместитель начальника финансово-экономической службы одной из бригад ВСУ в комментарии СМИ. Размер ежемесячных выплат зависит от следующих составляющих:

должностной оклад: минимальный размер составляет 2470 грн для военных в 1 тарифном разряде;

минимальный размер составляет для военных в 1 тарифном разряде; оклад по званию: для солдата он составляет 530 грн;

для солдата он составляет надбавка за особенности прохождения службы : составляет 65% должностного оклада – это еще 1950 грн;

: составляет – это еще премия: например, для военного с 1 тарифным разрядом и выслугой до 1 года она равняется 15 635,10 грн;

например, для военного с 1 тарифным разрядом и выслугой до 1 года она равняется индексация: в связи с инфляцией прибавляется 130,20 грн.

Сумма этих выплат формирует общий минимальный начисленный доход в размере 20 715,30 грн. С военнослужащих не удерживается налог на доходы физических лиц, но применяется военный сбор. С октября 2024 г. его ставка выросла до 5% (ранее – 1,5%). Это влияет на размер суммы, которую военные получают "на руки". В декабре по-прежнему финансирование военных осуществляется в два этапа:

а ванс – с 5 по 15 число;

– с 5 по 15 число; основная выплата – после 25 числа.

Однако по завершению бюджетного года в декабре возможны ситуации, когда военные получают сразу часть выплат за следующий месяц. Это может привести к увеличению фактической суммы на счетах. "Поскольку декабрь является последним месяцем бюджетного года, могут быть ситуации, когда фактические выплаты отличаются от привычных. Например, в декабре 2023 выплачивались средства как за ноябрь, так и частично за декабрь", - пояснил военный финансист.

Формально размеры выплат в декабре остаются прежними. Однако инфляция может повлиять на размер индексации. Кроме того, если правительство выделит дополнительные средства до конца года, они могут быть распределены посреди военных.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине "боевые" выплаты могут не поступать из-за нарушения дисциплины или отстранения от обязанностей. Если выплаты не начислены незаконно, можно отстаивать свои права в суде или обращаться в командование.

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