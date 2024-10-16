"Боевые" выплаты военным: почему могут не поступать и сколько должны платить

В Украине "боевые" выплаты могут не поступать из-за нарушения дисциплины или отстранения от обязанностей. Если выплаты не начислены незаконно, можно отстаивать свои права в суде или обращаться в командование.

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Об этом пишет АрмияInform. Украинские защитники могут получать дополнительно 30, 50, 100 или 70 тысяч гривен в зависимости от риска и участия в боевых действиях. Однако бывают случаи, когда такие выплаты не поступают, и есть конкретные основания, по которым это возможно на законных основаниях.

Кому предусмотрены "боевые" выплаты

Согласно Постановлению Кабинета Министров №168 и приказу Министра обороны Украины №260, дополнительные выплаты введены для украинских военнослужащих на период действия военного положения. Это стало важной частью денежного довольствия, поскольку позволяет военным, рискующим своей жизнью, поддерживать собственные семьи. В зависимости от места и специфики выполнения боевых задач выплаты делятся на следующие категории:

100 тысяч гривен получают те, кто непосредственно участвует в боевых действиях на передовой или выполняет задачи по огневому поражению врага. Сюда входят ракетчики, артиллеристы, подразделения противовоздушной обороны, а также военные, находящиеся в плену или лечении после ранений;

получают те, кто непосредственно участвует в боевых действиях на передовой или выполняет задачи по огневому поражению врага. Сюда входят ракетчики, артиллеристы, подразделения противовоздушной обороны, а также военные, находящиеся в плену или лечении после ранений; 50 тысяч гривен выплачивают тем, кто осуществляет оперативное управление подразделениями и выполняет боевые или специальные задания вне районов боевых действий;

выплачивают тем, кто осуществляет оперативное управление подразделениями и выполняет боевые или специальные задания вне районов боевых действий; 30 тысяч гривен насчитывают военным, занимающимся логистикой, разминированием, управлением группировками войск и обеспечением критической инфраструктуры. Это также касается тех, кто занимается интенсивной подготовкой к ведению боевых действий;

насчитывают военным, занимающимся логистикой, разминированием, управлением группировками войск и обеспечением критической инфраструктуры. Это также касается тех, кто занимается интенсивной подготовкой к ведению боевых действий; 70 тысяч гривен выплачивается тем, кто напрямую выполняет боевые задания на "нули" – линии столкновения. Эта сумма является дополнительной к основным "боевым" и накапливается, когда военнослужащий суммарно проводит 30 дней на передовой.

Почему могут не поступать выплаты

Несмотря на четкие нормативные основания для начисления выплат, бывают случаи, когда деньги не поступают на счета военнослужащих. Причины могут быть разными – от организационных ошибок до ситуаций, когда выплата приостанавливается из-за определенных обстоятельств, определенных законом. К наиболее распространенным причинам, по которым "боевые" могут не выплатить, относятся:

самовольное оставление части или дезертирство – в таких случаях все выплаты прекращаются полностью, без права на восстановление;

– в таких случаях все выплаты прекращаются полностью, без права на восстановление; отстранение от исполнения служебных обязанностей или отстранение от должности – в таком случае вознаграждение не начисляется за период, когда военнослужащий не исполняет свои обязанности;

отказ выполнять боевые приказы – если командир объявил нарушение приказа, выплата за соответствующий месяц не производится;

– если командир объявил нарушение приказа, выплата за соответствующий месяц не производится; употребление алкогольных напитков или наркотических веществ – это автоматически лишает права на дополнительные выплаты;

– это автоматически лишает права на дополнительные выплаты; добровольная сдача в плен или умышленное причинение телесных повреждений – при таких обстоятельствах выплаты также прекращаются;

– при таких обстоятельствах выплаты также прекращаются; привлечение к ответственности судом за совершение определенных действий или бездействие также может служить основанием для прекращения выплат.

Что делать, если выплаты не начислили

Если военнослужащий считает, что он имеет право на дополнительное вознаграждение, но не получил его, первое, что следует сделать – обратиться в командование своего подразделения. Во многих случаях проблема может быть решена на этом уровне, ведь невыплата может являться результатом административной ошибки или технических трудностей.

Если командование не может или не желает решить проблему, можно обратиться на горячую линию Министерства обороны или подать жалобу в суд. В случае, если невыплата незаконна, судебное разбирательство может помочь восстановить права и получить надлежащие средства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине военные теперь смогут самостоятельно определять, кому будут поступать выплаты в случае их пропажи без вести или плена. Такое новшество дает защитникам больше контроля за обеспечением их близких в критических ситуациях.

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