Выплаты военным в 2024-м: кто получит по 30 тыс. и 100 тыс. грн

В Украине с 1 января 2024 года военнослужащие по-прежнему будут получать доплату к заработной плате за выполнение задач или пребывание на передовой. Размер зарплат и доплат с нового года не изменился.

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Как говорится в материале OBOZ.UA, заработная плата военного зависит не столько от его специальности, сколько от того, какие задачи и где он их выполняет. Так:

100 тысяч грн получают бойцы противовоздушной обороны и ракетных войск, а также артиллеристы, наносящие огневое поражение противнику без условия пребывания в зоне боевых действий. Такие выплаты бойцы получают с 29 сентября 2023 года, хотя ранее таким военным приходило на карту по 30 тысяч гривен.

50 тысяч гривен получают военные из состава командования и штабов, осуществляющих управление частями и подразделениями. Начисление производится с 29 сентября, ранее они получали по 30 тысяч гривен.

военные из состава командования и штабов, осуществляющих управление частями и подразделениями. Начисление производится с 29 сентября, ранее они получали по 30 тысяч гривен. 30 тысяч гривен – военные, которsr разминируют территории за пределами зоны ведения боевых действий. Начисление также производится с 29 сентября.

При этом, стрелки, которые не задействованы в выполнении боевых задач, получат 20 587 грн. В то же время военные такой же специальности (стрелок), которые выполняют боевые задачи, могут получать значительно больше – 50 587 грн.

То есть самую большую зарплату получат участники боевых действий. Они могут рассчитывать на 120 587 грн в месяц.

Как раньше писал OBOZ.UA, по прогнозам экспертов, в ближайшее время рынок труда Украины будет пребывать в достаточно статичном положении: подавляющее большинство компаний в основных секторах экономики намерено сохранить количество своих сотрудников на текущем уровне. Однако есть и те, кто готовится к изменениям, и у них настроения преимущественно негативные: увольнять работников будут чаще, чем нанимать новых

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