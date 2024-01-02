Увольнять с работы будут чаще, чем нанимать: что происходит на украинском рынке труда

В ближайшее время рынок труда Украины будет пребывать в достаточно статичном положении: подавляющее большинство компаний в основных секторах экономики намерены сохранить количество своих сотрудников на текущем уровне. Однако есть и те, кто готовится к изменениям, – и у них настроения преимущественно негативные: увольнять работников будут чаще, чем нанимать новых.

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Об этом говорится в результатах опроса Нацбанка. Так, среди предприятий сферы промышленности:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 78%;

нанимать новых – 6%;

проводить увольнения – 15%, что 2,5 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди строительных предприятий:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 70%;

нанимать новых – 5%;

проводить увольнения – 25%, что в 5 раз превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы услуг:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 80%;

нанимать новых – 7%;

проводить увольнения – 13%, что почти в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Сфера торговли же стала единственной, где нанимать новых сотрудников собираются чаще, чем увольнять имеющихся – 9% против 8%. Впрочем, подавляющее большинство компаний сектора не намерены менять количество своих работников – таких 84%.

Зарплаты стали больше

В то же время в Украине увеличилась средняя зарплата. Так, в III квартале 2023 года (июль – сентябрь) она составила 17 937 грн – что на 22,7% выше, чем годом ранее.

Больше всего же платят специалистам, работающим в сфере информации и телекоммуникаций, – в среднем 37 542 грн. А также в сферах:

финансовой и страховой деятельности – 34 189 грн;

авиационного транспорта – 33 205 грн;

госуправления и обороны; обязательного социального страхования – 24 168 грн;

профессиональной, научной и технической деятельности – 24 141 грн.

Меньше всего платят специалистам сферы функционирования библиотек, архивов, музеев и других заведений культуры – в среднем 11 373 грн. А также в секторах:

творчества, искусства и развлечений – 11 503 грн;

образования – 12 180 грн;

почтовой и курьерской деятельности – 12 804 грн;

временного размещения и организации питания – 13 007 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же по данным НБУ, украинские работодатели начали повышать зарплаты своим сотрудникам, причем не просто номинально, но и реально: выше уровня инфляции. Причина – дефицит кадров.

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