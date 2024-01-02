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Увольнять с работы будут чаще, чем нанимать: что происходит на украинском рынке труда

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
2,2 т.
Что происходит на рынке труда Украины

В ближайшее время рынок труда Украины будет пребывать в достаточно статичном положении: подавляющее большинство компаний в основных секторах экономики намерены сохранить количество своих сотрудников на текущем уровне. Однако есть и те, кто готовится к изменениям, – и у них настроения преимущественно негативные: увольнять работников будут чаще, чем нанимать новых.

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Об этом говорится в результатах опроса Нацбанка. Так, среди предприятий сферы промышленности:

  • будут оставлять текущее количество сотрудников – 78%;
  • нанимать новых – 6%;
  • проводить увольнения – 15%, что 2,5 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.
Какой будет ситуация с наймом среди предприятий сферы промышленности

Среди строительных предприятий:

  • будут оставлять текущее количество сотрудников – 70%;
  • нанимать новых – 5%;
  • проводить увольнения – 25%, что в 5 раз превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.
В строительных компания увольнять будут чаще, чем нанимать

Среди предприятий сферы услуг:

  • будут оставлять текущее количество сотрудников – 80%;
  • нанимать новых – 7%;
  • проводить увольнения – 13%, что почти в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.
Среди предприятий сферы услуг будут оставлять текущее количество сотрудников 80% компаний

Сфера торговли же стала единственной, где нанимать новых сотрудников собираются чаще, чем увольнять имеющихся – 9% против 8%. Впрочем, подавляющее большинство компаний сектора не намерены менять количество своих работников – таких 84%.

В торговле нанимать новых сотрудников собираются чаще, чем увольнять

Зарплаты стали больше

В то же время в Украине увеличилась средняя зарплата. Так, в III квартале 2023 года (июль – сентябрь) она составила 17 937 грн – что на 22,7% выше, чем годом ранее.

Больше всего же платят специалистам, работающим в сфере информации и телекоммуникаций, – в среднем 37 542 грн. А также в сферах:

  • финансовой и страховой деятельности – 34 189 грн;
  • авиационного транспорта – 33 205 грн;
  • госуправления и обороны; обязательного социального страхования – 24 168 грн;
  • профессиональной, научной и технической деятельности – 24 141 грн.

Меньше всего платят специалистам сферы функционирования библиотек, архивов, музеев и других заведений культуры – в среднем 11 373 грн. А также в секторах:

  • творчества, искусства и развлечений – 11 503 грн;
  • образования – 12 180 грн;
  • почтовой и курьерской деятельности – 12 804 грн;
  • временного размещения и организации питания – 13 007 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же по данным НБУ, украинские работодатели начали повышать зарплаты своим сотрудникам, причем не просто номинально, но и реально: выше уровня инфляции. Причина – дефицит кадров.

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