До 600 евро на человека: какие суммы раздают беженцам из Украины в самых популярных странах ЕС

Украинские переселенцы, ища убежище за границей, могут рассчитывать на финансовую поддержку от страны, где они находятся. Больше всего украинских беженцев находится в Германии, Франции, Италии, Польше и Чехии. Размеры социальных выплат от этих стран Европы колеблются от 150 до 600 евро на человека.

OBOZ.UA собрал список топ-5 стран с самым большим количеством украинских беженцев. И установил, сколько платят в этих странах Европы.

По состоянию на февраль 2024 (это последние официальные данные Евростата), эти страны приняли наибольшее количество украинских беженцев. А именно:

Германия – 1,2 млн украинских беженцев

Германия принимает почти треть украинских беженцев в ЕС, благодаря значительной социальной поддержке. Программа Bürgergeld оказывает помощь как немцам, так и украинцам с временной защитой. С 1 января 2024 года стандартные размеры этой помощи составляют:

одинокие лица/одинокие родители – 563 евро (23 658 грн);

в семейной паре на одного партнера – 506 евро (21 262 грн);

взрослые в заведениях – 451 евро (18 951 грн);

подростки 14–17 лет – 471 евро (19 792 грн);

дети 6–13 лет – 390 евро (16 388 грн);

дети до 5 лет – 357 евро (15 001 грн).

То есть семья, состоящая из матери и двоих детей в возрасте 6 и 14 лет, будет получать 1424 евро (59 838 грн). Центр занятости также дополнительно предоставляет 750-850 евро (31 516 грн - 35 718 грн) на человека на аренду жилья.

Чехия – 385 тыс. украинцев

Чехия изменит условия помощи украинским беженцам с 1 сентября 2024 года. Согласно новым правилам, продолжительность аренды бесплатного жилья для всех категорий сокращается со 150 до 90 дней. По данным Министерства труда и социальных дел Чехии, гуманитарная помощь для украинских беженцев в первые 150 дней составляет:

3490 крон ( 5816 грн ) – для детей младше 6 лет;

4188 крон ( 6979 грн ) – для детей от 6 до 10 лет;

) – для детей от 6 до 10 лет; 5235 крон ( 8724 грн ) – для детей с инвалидностью;

) – для детей с инвалидностью; 4860 крон ( 8099 грн ) – для взрослых;

) – для взрослых; 7290 крон ( 12 149 грн ) – для лиц с инвалидностью.

Пособие на жилье для украинцев составляет 2400 чешских крон (3999 грн) на человека в месяц, в зарегистрированных в специальном реестре квартирах – 3000 крон (4999 грн) на человека, максимум семья из 5 и более человек может получить 15 тысяч крон (24 998 грн).

Франция – 64 тыс. беженцев

Во Франции базовая помощь для беженцев устанавливается в сутки – 6,8 евро (294 грн) или около 204 евро (8572 грн) в месяц. Однако базовая помощь может увеличиваться в зависимости от количества людей в семье. Например, для семьи из двух человек помощь составляет 10,2 евро (420 грн) в сутки, для троих – 13,6 евро (547 грн), для четырех – 17 евро (715 грн).

Кроме того, мигранты могут воспользоваться компенсацией за аренду жилья через фонд помощи семьям CAF, частично покрывающий расходы на жилье, обычно перечисляя деньги непосредственно арендодателю. Кроме того, украинские мигранты также получают гуманитарную помощь в виде пищевых наборов, имеют право на бесплатную медицинскую помощь и доступ к бесплатному образованию, включая школы и детские сады.

Италия – 164 тыс. переселенцев

Украинским беженцам в Италии оказывают ежемесячную финансовую помощь в размере 300 евро (12 606 грн) на каждого члена семьи в течение трех месяцев. Кроме этого, родители детей до 18 лет могут получить дополнительную доплату в размере 150 евро (6303 грн) на каждого ребенка.

Чтобы получить эти выплаты, заявители должны проживать в частном жилье не менее десяти дней в месяц. Кроме того, беженцам необходимо обновлять разрешение на временное проживание каждые шесть месяцев.

Польша – 957 тыс. беженцев

Переселенцы в Польше могут получить единовременную выплату от правительства в размере 300 злотых (2900 грн) на человека. Помощь назначается лицам:

прибывшим на территорию Польши от 24 февраля 2022 г. и легально находящимся на территории страны;

получившим польский идентификационный номер PESEL.

Финансовая помощь выплачивается в расчете на одного человека. То есть семья, состоящая из четырех человек, может рассчитывать на единовременную помощь 1200 злотых (11 593 грн).

Польша также ввела помощь семьям украинцев, прибывших в Польшу после 23 февраля 2022 года. Согласно программе "Семья 800+", украинская семья может получить пособие на каждого ребенка в размере 800 злотых (7729 грн) в месяц.

Как вернуть беженцев в Украину?

Украине после завершения войны все равно придется возвращать домой миллионы беженцев. Обеспечить значительный рост экономики без этого шага невозможно, иначе на новые рабочие места придется приглашать мигрантов из других стран.

Как уже объяснял Вышлинский, Украине уже сейчас нужно постепенно создавать условия для возвращения людей. По расчетам эксперта, если этого не сделать, после окончания войны экономика Украины будет терять по 2,7-6,9% ВВП в год.

"Фактически нужно говорить: ваше жилье на Северной Салтовке или в Бахмуте разрушено. Поэтому переезжайте в городок Икс, даем временное жилье и работу в родной стране ", – привел пример Вышлинский.

При этом нужно решить проблему обучения украинских детей за границей, чтобы они не теряли связь с Родиной и могли вернуться. Как один из вариантов, эксперт предлагает создавать в других странах украинские школы.

Кроме того, Украина, по мнению аналитика, может вернуть и квазитрудовых мигрантов, уехавших не только из-за войны, но и для работы. Их привлечет предложение хорошо оплачиваемых рабочих мест.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские беженцы в Германии будут получать социальные выплаты по новым правилам. Систему ужесточают – теперь часть денег хотят выдавать не наличными, а исключительно на специальную карточку.

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