Украинцам в Германии перекраивают правила получения выплат: будут новые ограничения

Украинские беженцы в Германии будуть получать социальные выплаты по новым правилам. Систему ужесточают – теперь часть денег хотят выдавать не наличными, а исключительно на специальную карточку. Использовать ее можно будет только для утвержденного ряда покупок и только в самой Германии.

Соответствующее решение принял Бундестаг, сообщает Tagesschau. Отмечается, что особая карточка предусмотрена как для людей в статусе беженцев, так и для просителей временного убежища, коими в ЕС являются именно украинцы.

Одной из целей внедрения системы платежных карт является предотвращение перевода или передачи денег. Отмечается, что беженцы могли передавать соцвыплаты контрабандистам или родственникам и друзьям за границу.

"В будущем они (беженцы и просители убежища. – Ред.) будут получать часть государственных пособий на проживание в безналичной форме, а не в виде наличных денег. Правовым основанием является соответствующая поправка к Закону о пособиях для лиц, ищущих убежища", – объясняет издание.

Конкретные суммы будут устанавливать местные власти. Также они будут решать, какими будут ограничения на снятие и другие виды использования госпомощи (например, какие товары можно покупать).

Изменение в законе не меняет размер пособий, которые получают просители убежища. С 2024 года в Германии на одного человека выплачивается 7500 евро в год (около 315 тыс. грн, примерно по 26 тыс. грн в месяц). Для сравнения, в Польше украинцы "на пособии" получают по 66 евро, или около 2,7 тыс. грн в месяц.

Это приводит к тому, что украинцы переезжают в Германию из других стран ЕС. Кроме того, в Германии официально работают только 19% украинцев трудоспособного возраста. В соседних Польше и Чехии, к примеру, этот показатель составляет около 65%.

Как сообщал OBOZ.UA, статуc временной защиты в странах ЕС используют 4,2 млн украинцев. При этом в ряде стран таких граждан нашей страны стало меньше – в частности за последний отчетный месяц в Австрии число просителей временного убежища уменьшилось на 1 420 человек, а во Франции – на 685.

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