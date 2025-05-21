Украинцы получат денежную помощь от Норвегии: кто и как может подать заявку

До 27 мая 2025 года украинцы, пострадавшие от войны и находящиеся в Украине, могут подать заявку на денежную помощь от NRC (Норвежский совет по делам беженцев). Выплаты будут предоставлять наиболее уязвимым семьям, на основе индивидуальной проверки и оценки уровня потребности.

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Об этом сообщает NRC. Подать заявку можно до 17:00 27 мая, и сделать это могут исключительно те граждане, которые находятся на территории Украины. Денежную поддержку могут получить домохозяйства, которые:

проживают в районах, где продолжаются боевые действия;

были вынуждены покинуть свои дома из-за войны;

вернулись на освобожденные территории.

В каждом случае поданная заявка будет проходить индивидуальную проверку. Волонтеры и работники NRC будут оценивать уровень социально-экономической уязвимости, чтобы ресурсы попали к тем, кто больше всего нуждается в поддержке. "Наши возможности ограничены, поэтому приоритет имеют наиболее уязвимые категории. Мы стремимся быть справедливыми и эффективными в помощи", - объясняют в NRC.

Одна заявка охватывает максимум 5 человек из одного домохозяйства. Если в семье больше людей, следует подать вторую заявку, в которой должны быть другие совершеннолетние лица. При этом учитывается только первая попытка подачи заявки - повторные регистрации автоматически аннулируются.

Если вы уже получали помощь от NRC ранее, это не является препятствием для подачи новой заявки. Однако те, кто получал выплаты от NRC или других гуманитарных организаций в течение последних 6 месяцев, могут быть исключены из рассмотрения.

Заявку на денежную помощь можно подать онлайн по ссылке, опубликованной на официальных ресурсах NRC. Однако в связи с большим количеством обращений, возможны задержки в работе формы. Представители NRC советуют попробовать повторно через несколько часов.

Важно, что после завершения периода подачи (после 27 мая) заявитель получит код для проверки статуса заявки. Старые коды, выданные ранее, уже не действительны. NRC сообщает также об активности мошенников, которые под видом представителей организации пытаются выманить личные и банковские данные.

Помните, что NRC никогда не запрашивает PIN-коды, CVV, данные банковских карт или деньги за оформление заявки. "Если вы столкнулись с подозрительными сообщениями или звонками, не отвечайте и сразу сообщайте об этом через официальные каналы связи", - призывает NRC.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские аграрии могут получить бюджетные дотации на содержание коров. Так, для фермеров, которые содержат от 3 до 100 таких животных, предусматривается выплата по 7 тыс. грн за каждую.

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