Выплаты для лиц с инвалидностью в Украине: сколько платят и как оформить онлайн
В Украине выплаты для лиц с инвалидностью составляют не менее 2361 гривны на человека и могут расти до 8 044 гривны в зависимости от группы инвалидности. Оформить помощь можно как онлайн через приложение Дія, так и офлайн в соответствующих органах местного самоуправления.
OBOZ.UA выяснил, на какие суммы могут рассчитывать украинцы. Размеры выплат определяются в соответствии с группой инвалидности и другими факторами. В 2024 году они установлены следующим образом:
- I группа (подгруппа А): 8044,7 грн (с надбавкой по уходу);
- I группа (подгруппа Б): 4722 грн (с надбавкой по уходу);
- ІІ группа: 2361 грн;
- ІІ группа (одинокие, нуждающиеся в уходе): 3659,55 грн (с надбавкой на уход);
- ІІІ группа: 2361 грн;
- ІІІ группа (одинокие, нуждающиеся в уходе): 3187,35 грн (с надбавкой на уход);
- дети до 18 лет: 2361 грн;
- дети до 6 лет (с надбавкой по уходу): 2934,2 грн;
- дети (подгруппа А) до 6 лет (с надбавкой по уходу): 6778,7 грн;
- дети от 6 до 18 лет (с надбавкой по уходу): 3250,7 грн;
- дети (подгруппа А) от 6 до 18 лет (с надбавкой по уходу): 8044,7 грн;
- дети с инвалидностью, связанной с Чернобыльской катастрофой: от 2479,05 грн. до 8871,05 грн.
Оформление выплат онлайн
Благодаря порталу Дія, получение выплат для лиц с инвалидностью стало доступно в онлайн-режиме. Процедура проста и удобна:
- вход на портал Дія: для начала нужно зайти на портал и выбрать опцию "Подать заявление", после чего пройти авторизацию;
- указание получателя выплат: далее следует отметить, на кого именно оформляется выплата;
- выбор вида помощи необходимо выбрать вид помощи и способ ее получения;
- загрузка документов: добавить сканированные копии необходимых документов, которые должны быть четкими, с видимым текстом и печатями;
- подтверждение и отправка: после проверки данных необходимо подписать заявление электронной подписью или Дія.Підпис и нажать "Отправить";
- проверка статуса заявления : статус своего заявления можно просмотреть в личном электронном кабинете на портале Дія.
Оформление выплат офлайн
Если оформление онлайн невозможно, выплаты можно получить, обратившись в соответствующие органы. А именно:
- уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета соответствующего территориального общества;
- центра предоставления административных услуг.
При себе нужно иметь определенный список документов. Пока они такие:
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- копия свидетельства (по представлению оригинала) о рождении ребенка с инвалидностью;
- справка с места учебы с отметкой о пребывании (или не пребывании) на полном государственном содержании;
- копия решения суда об усыновлении ребенка;
- копия решения об установлении опеки (попечительства) и назначении ребенку с инвалидностью опекуна (попечителя) (если с заявлением обращается опекун или попечитель);
- копия решения суда о назначении опекуна лицу с инвалидностью с детства или копия документа, подтверждающего полномочия представителя заведения (органа опеки и попечительства), выполняющего функции опекуна (если с заявлением обращается опекун или попечитель);
- копия решения суда о признании лица с инвалидностью с детства недееспособным (если с заявлением обращается опекун или попечитель).
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине планируется ввести базовую социальную помощь. В будущем это должно заменить прожиточный минимум. При этом размер пособия будет зависеть от домохозяйства (состава семьи).
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