Выплаты для лиц с инвалидностью в Украине: сколько платят и как оформить онлайн

В Украине выплаты для лиц с инвалидностью составляют не менее 2361 гривны на человека и могут расти до 8 044 гривны в зависимости от группы инвалидности. Оформить помощь можно как онлайн через приложение Дія, так и офлайн в соответствующих органах местного самоуправления.

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OBOZ.UA выяснил, на какие суммы могут рассчитывать украинцы. Размеры выплат определяются в соответствии с группой инвалидности и другими факторами. В 2024 году они установлены следующим образом:

I группа (подгруппа А) : 8044,7 грн (с надбавкой по уходу);

: 8044,7 грн (с надбавкой по уходу); I группа (подгруппа Б) : 4722 грн (с надбавкой по уходу);

: 4722 грн (с надбавкой по уходу); ІІ группа : 2361 грн;

: 2361 грн; ІІ группа (одинокие, нуждающиеся в уходе) : 3659,55 грн (с надбавкой на уход);

: 3659,55 грн (с надбавкой на уход); ІІІ группа : 2361 грн;

: 2361 грн; ІІІ группа (одинокие, нуждающиеся в уходе) : 3187,35 грн (с надбавкой на уход);

: 3187,35 грн (с надбавкой на уход); дети до 18 лет : 2361 грн;

: 2361 грн; дети до 6 лет (с надбавкой по уходу) : 2934,2 грн;

: 2934,2 грн; дети (подгруппа А) до 6 лет (с надбавкой по уходу) : 6778,7 грн;

: 6778,7 грн; дети от 6 до 18 лет (с надбавкой по уходу) : 3250,7 грн;

: 3250,7 грн; дети (подгруппа А) от 6 до 18 лет (с надбавкой по уходу) : 8044,7 грн;

: 8044,7 грн; дети с инвалидностью, связанной с Чернобыльской катастрофой: от 2479,05 грн. до 8871,05 грн.

Оформление выплат онлайн

Благодаря порталу Дія, получение выплат для лиц с инвалидностью стало доступно в онлайн-режиме. Процедура проста и удобна:

вход на портал Дія: для начала нужно зайти на портал и выбрать опцию "Подать заявление", после чего пройти авторизацию;

для начала нужно зайти на портал и выбрать опцию "Подать заявление", после чего пройти авторизацию; указание получателя выплат : далее следует отметить, на кого именно оформляется выплата;

: далее следует отметить, на кого именно оформляется выплата; выбор вида помощи необходимо выбрать вид помощи и способ ее получения;

необходимо выбрать вид помощи и способ ее получения; загрузка документов : добавить сканированные копии необходимых документов, которые должны быть четкими, с видимым текстом и печатями;

: добавить сканированные копии необходимых документов, которые должны быть четкими, с видимым текстом и печатями; подтверждение и отправка : после проверки данных необходимо подписать заявление электронной подписью или Дія.Підпис и нажать "Отправить";

: после проверки данных необходимо подписать заявление электронной подписью или Дія.Підпис и нажать "Отправить"; проверка статуса заявления : статус своего заявления можно просмотреть в личном электронном кабинете на портале Дія.

Оформление выплат офлайн

Если оформление онлайн невозможно, выплаты можно получить, обратившись в соответствующие органы. А именно:

уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета соответствующего территориального общества;

сельского, поселкового или городского совета соответствующего территориального общества; центра предоставления административных услуг.

При себе нужно иметь определенный список документов. Пока они такие:

заявление;

документ, удостоверяющий личность заявителя;

копия свидетельства (по представлению оригинала) о рождении ребенка с инвалидностью;

(по представлению оригинала) о рождении ребенка с инвалидностью; справка с места учебы с отметкой о пребывании (или не пребывании) на полном государственном содержании;

копия решения суда об усыновлении ребенка;

копия решения об установлении опеки (попечительства) и назначении ребенку с инвалидностью опекуна (попечителя) (если с заявлением обращается опекун или попечитель);

(попечительства) и назначении ребенку с инвалидностью опекуна (попечителя) (если с заявлением обращается опекун или попечитель); копия решения суда о назначении опекуна лицу с инвалидностью с детства или копия документа, подтверждающего полномочия представителя заведения (органа опеки и попечительства), выполняющего функции опекуна (если с заявлением обращается опекун или попечитель);

(если с заявлением обращается опекун или попечитель); копия решения суда о признании лица с инвалидностью с детства недееспособным (если с заявлением обращается опекун или попечитель).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине планируется ввести базовую социальную помощь. В будущем это должно заменить прожиточный минимум. При этом размер пособия будет зависеть от домохозяйства (состава семьи).

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