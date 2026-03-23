Выплаты для ВПЛ в Украине кардинально переписали: что изменилось в помощи

В Украине продлили продолжительность выплат для внутренне-перемещенных лиц (ВПЛ), а также расширил поддержку для детей и нетрудоспособных переселенцев, позволив им получать помощь на новых условиях. Важно подать заявление до 1 мая 2026 года, чтобы получить выплаты задним числом или не потерять право на финансовую поддержку.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Соответствующие нововведения реализуются при участии Министерства социальной политики и уже начинают действовать в 2026 году.

Помощь будут выплачивать дольше

Одно из ключевых изменений – увеличение продолжительности получения помощи. Ранее выплаты предоставлялись максимум в пределах четырех шестимесячных периодов, теперь этот лимит расширен до пяти. Это означает, что отдельные категории ВПЛ смогут получать финансовую поддержку еще на шесть месяцев дольше. Решение особенно важно для тех, кто до сих пор не смог полностью восстановить свою жизнь после перемещения.

Отдельная поддержка для детей

Власти сделали акцент на защите детей из числа переселенцев. Отныне выплаты на них будут назначаться независимо от дохода семьи. Отмечается, что такой подход позволяет охватить больше семей и гарантировать базовую финансовую поддержку детям, даже если их родители формально превышают предыдущие критерии дохода. Нововведение имеет несколько важных условий:

выплаты начисляются с 1 февраля 2026 года;

необходимо подать заявление до 1 мая 2026 года.

Пересмотр выплат для нетрудоспособных

Еще одно важное изменение касается нетрудоспособных переселенцев. Ранее многие из них потеряли выплаты из-за превышения предельного дохода, однако теперь ситуацию пересмотрели.

В связи с ростом прожиточного минимума такие граждане могут повторно подать документы и восстановить помощь. Условия следующие:

если заявление подано до 1 мая 2026 года – выплаты начислят задним числом, с 1 января 2026 года;

если обратиться позже – выплаты начнут начисляться с момента подачи заявления.

Изменения в программу помощи ВПЛ отражают реальную ситуацию в стране, ведь значительная часть переселенцев до сих пор нуждается в поддержке, особенно в условиях экономической нестабильности. Расширение программы означает:

большую социальную защищенность для детей;

возможность восстановления выплат для нетрудоспособных;

более длительный период финансовой поддержки для наиболее уязвимых.

В то же время правительство оставляет четкие дедлайны для подачи документов, что стимулирует граждан не откладывать оформление помощи. Чтобы не потерять возможность получить или возобновить выплаты, ВПЛ стоит:

подать заявление до 1 мая 2026 года;

проверить свой статус и право на помощь;

уточнить изменения относительно доходов и критериев назначения.

