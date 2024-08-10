В Украине введут новую помощь, а прожиточный минимум отменят: в Минсоце раскрыли детали

В Украине планируют ввести базовую социальную помощь. В будущем это должно заменить прожиточный минимум. При этом размер пособия будет зависеть от домохозяйства (состава семьи).

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Об этом в интервью каналу "Рада" сообщила министерша социальной политики Оксана Жолнович. Сейчас Министерство соцполитики обсуждает соответствующий законопроект с органами центральной власти. Главные новеллы:

прожиточный минимум отменят;

"Сегодня формально задекларированный прожиточный минимум недостаточен, чтобы обеспечить потребности человека. Он не учитывает, как человек проживает. А мы проживаем пособиями. Одинокому человеку несколько больше средств, чем пособию, например, из шести человек. Если дети и взрослые, то это другое переформатирование...Мы хочет отойти от прожиточного минимума. К этому привязаны штрафы, должностные оклады и т.д. Для нас очень важно это разъединить", - рассказала министр.

размер пособия будет зависеть от состава семьи;

Например, если семья решила, что муж (или жена) решили, что только один супруг будет работать, а другой будет заниматься бытом, то это не значит, что государство не должно оказывать помощь в связи с безработицей. Ибо фактически это решение семьи, а доход одного из супругов может быть достаточным для семьи.

Министерство социальной помощи завершает работу над законопроектом, предлагающим ввести в Украине базовую социальную помощь на замену прожиточному минимуму.

выплаты объединят;

Например, для людей с инвалидностью есть около 100 различных выплат. При этом разобраться с перечнем выплат слишком сложно. Вместо большого количества выплат введут всего две: для временно столкнувшихся с бедностью и выплату по уходу (если человек уже потерял трудоспособность).

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн., на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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