Выплата за погибшего воина в Украине: изменится ли размер пособия в 2025 году

Семьи погибших военнослужащих в 2025 году будут иметь такое же право на получение денежной помощи в размере до 15 миллионов гривен, в зависимости от обстоятельств гибели. Для получения выплаты необходимо собрать определенный пакет документов и подать их в соответствующие органы.

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OBOZ.UA разобрался, кто может получить выплаты и каков размер денежной помощи. В 2025 году денежные выплаты семьям погибших военнослужащих остаются на уровне 15 миллионов гривен, как и во время военного положения. Размер помощи остается неизменным, пока идет война, и любые изменения в выплатах возможны только после отмены военного положения и окончания войны.

Это решение правительства Украины направлено на поддержку семей погибших героев, отдавших свою жизнь, защищая страну. Денежную помощь могут получить самые близкие родственники погибшего военнослужащего. К таким лицам относятся:

родители погибшего;

супругов (супруг или жена);

дети до 18 лет (включая усыновленных или зачатых до смерти военнослужащего);

иждивенцы погибшего, получавшие от него основную финансовую помощь.

Кроме того, право на выплаты имеют и совершеннолетние дети до 23 лет, если они учатся и получали алименты. Также братья, сестры и внуки погибшего, ставшие лицами с инвалидностью до 18 лет и находившиеся на полном обеспечении погибшего, имеют право на денежную помощь. Важно отметить, что выплаты распределяются равными частями между всеми членами семьи, имеющими право на получение этих средств. Однако есть и ограничения: выплаты не получат родственники, проживающие за границей или осужденные за государственную измену или сотрудничество с агрессором.

Размер выплат в 2025 году

Как и раньше, основная сумма выплат для семей погибших военных составляет 15 миллионов гривен. Эта сумма остается фиксированной на протяжении всего военного положения. Только после его завершения правительство может пересмотреть размер пособия.

15 миллионов гривен выплачиваются при гибели военнослужащего во время боевых действий;

выплачиваются при гибели военнослужащего во время боевых действий; 2,15 миллиона гривен (750-кратный прожиточный минимум) получают семьи военнослужащих, погибших при обстоятельствах, не связанных с боевыми действиями, или если военный не был оформлен ни в одной из военных структур.

Следует отметить, что на фоне спекуляций в СМИ относительно возможного увеличения выплат до 22,7 миллиона гривен официально размер компенсаций остается неизменным. Чтобы получить денежную помощь, родственники погибшего должны собрать определенный пакет документов и подать их в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) или через государственный портал Дія. Необходимые документы включают:

выписка из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части;

документ о причинах и обстоятельствах гибели;

выписка из личного дела о составе семьи;

свидетельство о смерти военнослужащего;

свидетельство о рождении погибшего (для выплаты родителям);

свидетельство о браке (для выплаты супругам);

свидетельство о рождении ребенка (для выплаты детям).

Важно, что процесс подачи документов упрощен благодаря возможности подачи через порталы Дія и ЦНАП (Центры предоставления административных услуг). Это позволяет родственникам погибших оперативнее получить необходимую помощь.

Сумма выплаты начисляется поэтапно. Сначала выплачивается 1/5 от общей суммы, а остальные (4/5) поступает по частям в течение следующих 40 месяцев. Все денежные средства перечисляются на банковский счет, указанный в заявлении. Следует отметить, что право на получение денежной помощи можно реализовать в течение трех лет со дня смерти военнослужащего. Если кто-то из родственников не обратился за выплатой или отказался от нее, то его доля распределяется между другими членами семьи, имеющими право на получение компенсации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине "боевые" выплаты могут не поступать из-за нарушения дисциплины или отстранения от обязанностей. Если выплаты не начислены незаконно, можно отстаивать свои права в суде или обращаться в командование.

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