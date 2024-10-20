Выплата за погибшего воина в Украине: изменится ли размер пособия в 2025 году
Семьи погибших военнослужащих в 2025 году будут иметь такое же право на получение денежной помощи в размере до 15 миллионов гривен, в зависимости от обстоятельств гибели. Для получения выплаты необходимо собрать определенный пакет документов и подать их в соответствующие органы.
OBOZ.UA разобрался, кто может получить выплаты и каков размер денежной помощи. В 2025 году денежные выплаты семьям погибших военнослужащих остаются на уровне 15 миллионов гривен, как и во время военного положения. Размер помощи остается неизменным, пока идет война, и любые изменения в выплатах возможны только после отмены военного положения и окончания войны.
Это решение правительства Украины направлено на поддержку семей погибших героев, отдавших свою жизнь, защищая страну. Денежную помощь могут получить самые близкие родственники погибшего военнослужащего. К таким лицам относятся:
- родители погибшего;
- супругов (супруг или жена);
- дети до 18 лет (включая усыновленных или зачатых до смерти военнослужащего);
- иждивенцы погибшего, получавшие от него основную финансовую помощь.
Кроме того, право на выплаты имеют и совершеннолетние дети до 23 лет, если они учатся и получали алименты. Также братья, сестры и внуки погибшего, ставшие лицами с инвалидностью до 18 лет и находившиеся на полном обеспечении погибшего, имеют право на денежную помощь. Важно отметить, что выплаты распределяются равными частями между всеми членами семьи, имеющими право на получение этих средств. Однако есть и ограничения: выплаты не получат родственники, проживающие за границей или осужденные за государственную измену или сотрудничество с агрессором.
Размер выплат в 2025 году
Как и раньше, основная сумма выплат для семей погибших военных составляет 15 миллионов гривен. Эта сумма остается фиксированной на протяжении всего военного положения. Только после его завершения правительство может пересмотреть размер пособия.
- 15 миллионов гривен выплачиваются при гибели военнослужащего во время боевых действий;
- 2,15 миллиона гривен (750-кратный прожиточный минимум) получают семьи военнослужащих, погибших при обстоятельствах, не связанных с боевыми действиями, или если военный не был оформлен ни в одной из военных структур.
Следует отметить, что на фоне спекуляций в СМИ относительно возможного увеличения выплат до 22,7 миллиона гривен официально размер компенсаций остается неизменным. Чтобы получить денежную помощь, родственники погибшего должны собрать определенный пакет документов и подать их в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) или через государственный портал Дія. Необходимые документы включают:
- выписка из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части;
- документ о причинах и обстоятельствах гибели;
- выписка из личного дела о составе семьи;
- свидетельство о смерти военнослужащего;
- свидетельство о рождении погибшего (для выплаты родителям);
- свидетельство о браке (для выплаты супругам);
- свидетельство о рождении ребенка (для выплаты детям).
Важно, что процесс подачи документов упрощен благодаря возможности подачи через порталы Дія и ЦНАП (Центры предоставления административных услуг). Это позволяет родственникам погибших оперативнее получить необходимую помощь.
Сумма выплаты начисляется поэтапно. Сначала выплачивается 1/5 от общей суммы, а остальные (4/5) поступает по частям в течение следующих 40 месяцев. Все денежные средства перечисляются на банковский счет, указанный в заявлении. Следует отметить, что право на получение денежной помощи можно реализовать в течение трех лет со дня смерти военнослужащего. Если кто-то из родственников не обратился за выплатой или отказался от нее, то его доля распределяется между другими членами семьи, имеющими право на получение компенсации.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине "боевые" выплаты могут не поступать из-за нарушения дисциплины или отстранения от обязанностей. Если выплаты не начислены незаконно, можно отстаивать свои права в суде или обращаться в командование.
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