Выплат наравне с поляками не будет: что могут изменить для украинцев в Польше с 30 сентября

Программа выплат "800 Плюс" в Польше (ранее "500 Плюс", ежемесячная выплата на ребенка), вероятно, продолжит действовать для украинцев. Но после 30 сентября 2025 года для ее получения беженцам нужно будет соответствовать новым, более строгим условиям, а не получать выплату наравне с поляками. Деньги хотят предоставлять только трудоустроенным украинцам с детьми, учащимися в местных школах.

Изменения инициированы Министерством внутренних дел Польши и направлены на "упорядочивание системы и предотвращение злоупотреблений", пишет inPoland. Решение пока не окончательное – ожидается, что соответствующий законопроект будет вынесен на рассмотрение правительства страны в сентябре.

Главные условия для получения выплат

В случает утверждения новых правил, чтобы продолжить получать ежемесячное пособие на детей, украинцы должны будут соответствовать таким критериям : – Официальное трудоустройство: заявитель обязан официально работать в Польше и регулярно отчислять взносы в систему социального страхования (ZUS) .

– Обучение: ребенок, на которого оформляется пособие, должен п осещать польское учебное заведение (школу или детский сад).



– Легальный статус: иностранец. который претендует на выплату по программе, должен иметь актуальные данные о легальном проживании в Польше.

Учреждение социального страхования (ZUS

) в случае, если новые правила заработают, получит право ежемесячно сверять данные заявителей с информацией Пограничной службы. Это позволит отслеживать нарушения и приостанавливать выплаты в случае, если семья перестает соответствовать одному из критериев.

Жестко ограничить помощь украинцам предложил Навроцкий

В Польше по инициативе нового президента Кароля Навроцкого разработали новый законопроект, который ограничивает социальные выплаты и медицинское обеспечение украинцам. Предполагается, что помощь будут получать только те, кто официально работает и платит налоги.

Предыдущий документ, который предполагал сохранение для украинцев старых правил, Навроцкий ветировал. Тот законопроект предусматривал предоставлением всем украинцам 800 злотых на ребенка, а также бесплатного доступа к системам образования и здравоохранения до марта 2026 года.

Сначала это вызвало споры между президентом Польши и правительством, однако в результате был достигнут компромисс. Навроцкий предложил собственный проект, согласно которому:

социальные выплаты и медицинское страхование будут получать только те украинцы, которые официально работают и платят налоги в Польше.

изменится процедура получения гражданства – ее планируют продлить с трех до десяти лет.

Напомним, с момента вторжения России в Украину в 2022 году Польша приняла около миллиона украинских беженцев. Пока что все украинцы со статусом временной защиты имеют право на социальные выплаты и доступ к медицинским и образовательным услугам наравне с польскими семьями.

Как сообщал OBOZ.UA, также Германия готовит новые правила для украинских беженцев. Выплаты для новоприбывших хотят значительно урезать, также планируется ограничение доступа к медицинскому страхованию.

