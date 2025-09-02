Германия готовит новые правила для украинских беженцев: что будет с новоприбывшими

Германия готовит новые правила для украинских беженцев. В частности, граждане, которые прибудут после 1 апреля 2026 года будут получать на 100 евро (4 810 грн) меньше. Отмечается, что украинцам также ограничат доступ к медицинскому страхованию и создадут более сложные условия интеграции.

Об этом сообщает DW. Украинские беженцы до сих пор получали ежемесячное пособие Bürgergeld в размере 563 евро (27 тыс. грн) на человека – наравне с безработными гражданами страны.

Однако, правительство ФРГ готовит изменения, для тех, кто будет прибывать с 1 апреля этого года, выплаты уменьшат примерно на 100 евро, приравняв их к помощи, которую имеют другие искатели убежища. Сколько именно украинцев попадет под новые правила, неизвестно. Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев не ведет подсчета новоприбывших, а количество тех, кто въезжает, и тех, кто остается, отличается.

Политические дискуссии вокруг темы продолжаются. Премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза Маркус Зедер призвал полностью отменить Bürgergeld для украинцев, объяснив это экономическим давлением и тем, что щедрая помощь "отбивает желание работать". Его позицию поддержали отдельные депутаты ХСС, а также ультраправая партия "Альтернатива для Германии", которая требует полной отмены выплат.

В то же время многие немецкие политики выступают против таких сокращений и призывают сохранить нынешний уровень поддержки. Еще весной правительственная коалиция договорилась о снижении помощи для новоприбывших с 1 апреля, однако для реализации договоренности нужны изменения в ряд законов.

Соответствующий законопроект находится на стадии внутреннего согласования и должен пройти рассмотрение в Бундестаге и Бундесрате. Когда именно это произойдет, пока не сообщается. Отмечается, что сокращение выплат будет иметь дополнительные последствия.

По данным консультационных центров в Берлине, новые беженцы смогут рассчитывать на медицинское страхование только в неотложных случаях, а также во время беременности, родов и для вакцинации. Уровень трудоустройства среди украинцев в Германии сейчас составляет чуть более 33%. На пути быстрой интеграции стоят языковой барьер, медленное признание профессиональных дипломов и нехватка мест в детсадах для матерей, которые могли бы выйти на работу.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, только в 2024 году украинцы заплатили в польский бюджет более 18,7 миллиарда злотых, что составляет миллиарды гривен в пересчете и значительную часть экономического роста соседней страны. В то же время законодательные изменения и возможное сворачивание льгот создают неопределенность для сотен тысяч семей.

