Выписывал премии невесте, а теперь женат на подчиненной: НАПК уличило мэра Староконстантинова в серьезном нарушении

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) в феврале 2024 года составило ряд протоколов об административных правонарушениях и внесло предписания о нарушении требований законодательства по этическому поведению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов. В частности, НАПК внесло предписание Староконстантиновскому городскому голове Николаю Мельничуку. Выяснилось, что мэр Староконстантинова насчитывал премии своей невесте, которая занимает одну из руководящих должностей в аппарате Староконстантиновского горсовета.

С 2023 года указанная особа является супругой мэра, что также считается нарушением, говорится в сообщении НАПК. В предписании НАПК от Мельничука требуют устранить отношения прямого подчинения между ним и его женой.

В результате заключения брака возникли отношения прямого подчинения, что является нарушением ограничений, определенных ст. 27 Закона Украины "О предотвращении коррупции" (ограничение совместной работы близких лиц), объяснили в НАПК. Нормы законодательства запрещают чиновникам иметь в прямом подчинении близких им лиц или быть прямо подчиненными в связи с исполнением полномочий близким им лицам. Государственные служащие и другие лица, обязаны уведомлять руководство органа, в котором они работают или на должность в котором претендуют, о работающих в этом органе близких им лицах.

Кроме того, до заключения брака городской голова осуществлял премирование подчиненной, которая была его невестой и с которой он находился во внеслужебных отношениях. "По указанному факту НАПК составило и направило в Нацполицию обоснованный вывод об обнаружении в действиях городского головы правонарушения, связанного с коррупцией – нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов", – говорится в сообщении Нацагентства.

Отметим, что Николай Мельничук является Староконстановским городским головой еще с 2002 года. Его избирали на этот пост пять раз.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее НАПК составило административный протокол в отношении заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы. В НАПК установили, что Шурма нарушил требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Речь идет об обеспечении успешности бизнеса брата Шурмы на рынке электроэнергии.

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