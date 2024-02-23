Помогал брату строить бизнес в энергетике: Ростислав Шурма получил от НАПК протокол о серьезном нарушении

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) составило административный протокол в отношении заместителя главы Офиса президента (ОП) Ростислава Шурмы. В НАПК установили, что Шурма нарушил требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Речь идет об обеспечении успешности бизнеса брата Шурмы на рынке электроэнергии.

Об этом говорится в сообщении НАПК. Агентство рассмотрело деятельность Комитета электроэнергетики при ОП, который в 2022 году организовал сам Шурма. Он же и президентствовал на заседаниях этого комитета, а к участию были привлечены ключевые институты, касающиеся сферы электроэнергетики:

Министерство энергетики;

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ);

НЕК "Укрэнерго";

ГП "Оператор рынка";

ГП "Гарантированный покупатель".

"Имея частный интерес в указанной сфере, Ростислав Шурма не сообщил в определенном законодательством порядке об имеющемся конфликте интересов и, действуя в условиях реального конфликта интересов, принимал участие в обсуждении и принятии на заседаниях Комитета решений, касающихся его частного интереса", – заявили в НАПК.

Агентство установило, что родной брат Ростислава Шурмы Олег является конечным бенефициарным владельцем семи компаний, осуществляющих производство электрической энергии из альтернативных источников. Сам же Шурма с 2019 по 2021 год входил в состав наблюдательного совета АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Гелиос", являющийся соучредителем трех из указанных компаний.

Первое заседание энергетического комитета при ОП состоялось в июле 2022 года. Тогда у ГП "Гарантированный покупатель" была существенная задолженность по расчетам за электрическую энергию из альтернативных источников, приобретенную у компаний Олега Шурмы. Сумма задолженности совокупно составляла около 254 млн грн.

"Источником для расчета с указанными компаниями могут являться средства ПАО "НЕК Укрэнерго", поступающие ГП "Гарантированный покупатель" в качестве оплаты услуги по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников. Стремясь обеспечить ГП "Гарантированный покупатель" дополнительным источником финансирования и способствовать погашению задолженности перед братскими компаниями, Ростислав Шурма на заседаниях Комитета 23 августа и 7 сентября 2022 года побудил ПАО "НЕК "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель" подписать и утвердить в НКРЭКУ акты приема-передачи предоставленных услуг по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников за январь, май, июль, октябрь 2021 и за февраль-июнь 2022 года", – установили в НАПК.

В результате агентство пришло к выводу, что решения комитета оказали влияние на удовлетворение частного интереса Ростислава Шурмы. "А именно создание условий для успешности бизнеса брата за счет принятия необходимых решений причастными к рынку электрической энергии государственными органами и компаниями", – резюмировали в НАПК.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава НАПК Александр Новиков составил протокол относительно премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Документ был направлен в суд. Если суд признает Шмыгаля виновным, то на премьера могут наложить штраф с лишением права занимать определенные должности на один год.

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