Выманили у доверчивых иностранцев больше миллиона: в Украине разоблачили большой "кол-центр" мошенников

В Одессе ликвидировали большой "кол-центр", рабочие которого выманивали средства у иностранцев. Организаторам схемы обмана грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщили в управлении Национальной полиции Одесской области, в офисе работали более 70 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Среди их пострадавших были клиенты банков США, Франции, Великобритании, Испании, Польши, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран.

По какой схеме работали мошенники?

Они покупали в даркнете базы данных клиентов банков с указанными номерами карт, сроком их действия, CVV-кодами и другой информацией. Злоумышленники звонили по телефону или писали владельцам карт, что, мол, они выиграли значительную сумму.

Для получения денег нужно было назвать "код", поступавший в sms. Это был одноразовый пароль проверки, который позволял злоумышленникам привязать карту жертвы к собственному кошельку Apple или Google Pay.

В дальнейшем они свободно выводили средства потерпевших на счета, заранее открытые на подставных лицам в украинских банках. Таким образом в общей сложности было украдено почти 1,5 млн гривен.

Как действует полиция?

Правоохранители уже провели ряд обысков в Киеве, Сумской, Черкасской и Одесской областях. В результате были изъяты компьютеры и мобильные телефоны с поличным.

Следователи Нацполиции сообщили четырем причастным о подозрении в совершении кражи в условиях военного положения и несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем (соответственно ч. 4 ст. 185 и ч. 1 ст. 361 Уголовного Кодекса Украины). Данные статьи предусматривают совокупное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности всех участников незаконной деятельности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в конце 2023 года только за сутки в Украине была ликвидирована сеть из более чем 100 мошеннических кол-центров в 16 регионах страны. Злоумышленники выманивали или воровали персональные данные украинцев и иностранцев, а затем присваивали средства жертв. Годовой доход такого "бизнеса" оценивается в 3 млрд грн. При этом сеть была связана с российскими спецслужбами.

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