Украинских беженцев в одной из стран ЕС начали атаковать мошенники: как работает схема

Украинцев в Нидерландах начали массово атаковать русскоязычные телефонные мошенники, которые выдают себя за полицию, банки или Интерпол. Они знают имена собеседников и пытаются выманить банковские данные, поэтому власти призывают не разглашать никакой информации по телефону.

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Об этом пишет RefugeeHelp. Злоумышленники звонят украинцам, зная их имена и фамилии, что сразу вызывает доверие .

Далее классическая мошенническая схема – аферисты представляются сотрудниками служб безопасности или банков и просят предоставить банковские реквизиты, в частности данные карточек, логины к онлайн-банкингу или пароли. В отдельных случаях они аргументируют это якобы необходимостью "проверить подозрительную активность", "защитить средства от кражи", или вообще пугают уголовной ответственностью. Все это – ложь, рассчитанная на стресс и неопытность переселенцев.

По словам представителей RefugeeHelp, инциденты уже зафиксированы в нескольких муниципальных центрах по всем Нидерландам. Особенно активизировались аферисты в последние недели, и количество обращений от пострадавших растет.

Платформа отмечает, что любой запрос на личную или финансовую информацию по телефону – это "красный флажок". Ни один государственный орган, банк или международная структура не действует таким образом. Организация и местная полиция советуют:

не предоставлять никакой информации по телефону , даже если вас обращаются по имени;

, даже если вас обращаются по имени; не переходить по ссылкам , присланным через смс или мессенджеры;

, присланным через смс или мессенджеры; немедленно сообщить об инциденте в местную полицию или обратиться в онлайн-службу борьбы с мошенничеством – Fraud Helpdesk;

или обратиться в онлайн-службу борьбы с мошенничеством – Fraud Helpdesk; предупредить других украинцев в вашем центре о подобных случаях.

Помните, что даже если человек называет ваше имя, это не означает, что он представитель официальной организации. Преступники имеют доступ к базам данных и могут выдавать себя за кого угодно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине вновь активизировались почтовые мошенники, которые присылают "выигрыши" или дешевые вещи наложенным платежом, заставляя людей платить за хлам. Такие схемы не новые, но все еще эффективны, чтобы не попасть в ловушку, никогда не платите за посылки, которых вы не заказывали.

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