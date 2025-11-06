Украинских беженцев в Польше атакуют мошенники: какая схема набирает популярность

В Польше участились случаи недобросовестных практик, связанных с оформлением карт побыту CUKR для беженцев из Украины за деньги. Местные власти предупредили, что такая услуга является бесплатной, поэтому посредники, которые просят за это деньги, являются мошенниками.

В частности о таких случаях сообщили в Управлении по делам иностранцев Польши. Отмечается, что формально механизм оформления карт побыту CUKR недоработан.

Что известно о мошенничестве

Как отмечается, что с 1 июля 2024 года украинцы, которым предоставлена временная защита, имеют право получить карту побыту с отметкой "Ранее пользовался(-лась) временной защитой" (CUKR). Эта карта действительна в течение трех лет и позволит украинцам и в дальнейшем легально проживать в Польше.

Подавать заявление на получение этой карты можно только онлайн, но специальный сервис для этого все еще не запущен. Даже не было разработано нужных нормативных актов.

В управлении отметили, что никаких бумажных заявлений на получение CUKR подавать нельзя, а воеводские управления не принимают такие документы. Поэтому посредники, предлагая платные услуги для "скомплектования заявлений", таким образом обманывают украинцев.

После запуска нужного сервиса (о чем будет объявлено дополнительно) процедура подачи заявления будет бесплатной и без посредников. Единственные расходы для иностранцев будут составлять:

государственная пошлина за подачу заявления – 340 злотых ;

; плата за изготовление карточки — 100 злотых.

На этом фоне гражданам Украины советуют быть внимательными и проверять все сведения только через официальные каналы: Управление по делам иностранцев, воеводские управления или консульский отдел посольства Украины в Польше.

Мошенники атакуют украинцев в Нидерландах

Ранее стало известно, что украинцам в Нидерландах начали поступают телефонные звонки от русскоязычных мошенников, которые выдают себя за полицию, банки или Интерпол. Они знают имена собеседников и пытаются выманить банковские данные, поэтому власти призывают не разглашать никакой информации по телефону.

Далее классическая мошенническая схема – аферисты представляются сотрудниками служб безопасности или банков и просят предоставить банковские реквизиты, в частности данные карт, логины к онлайн-банкингу или пароли. В отдельных случаях они аргументируют это якобы необходимостью "проверить подозрительную активность", "защитить средства от кражи", или вообще пугают уголовной ответственностью. Все это – ложь, рассчитанная на стресс и неопытность переселенцев.

Также OBOZ.UA сообщал, что с 1 ноября 2025 года в Польше меняются правила проживания в центрах для беженцев из Украины. С этой даты жить в центрах коллективного размещения (OZZ) бесплатно смогут только самые уязвимые категории – люди с инвалидностью, пенсионеры, беременные. Остальных таким образом мотивируют к поиску отдельного жилья с самостоятельной оплатой.

