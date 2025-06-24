Время действовать: как не откладывать ремонт из-за нехватки денег

Ремонт – это всегда история о переменах. Иногда они нужны немедленно: потекла труба в ванной и затопило соседей, неожиданно сломалась техника, с появлением ребенка возникли новые требования к жилью... Иногда это может быть просто желание навести порядок, освежить пространство, вернуть ощущение комфорта дома. Но почти всегда, независимо от потребности, мы сталкиваемся с тем, что любое обновление – это деньги, и далеко не всегда они есть под рукой.

Именно поэтому OBOZ.UA решил разобраться, действительно ли ремонт стоит откладывать из-за нехватки средств. И есть ли сегодня доступные инструменты, которые позволяют не ждать, а начать изменения уже сейчас. В частности, нас заинтересовал кредит наличными на ремонт от Sense Bank – простой и гибкий инструмент для достижения заветного обновления.

Ремонт – это не просто новые обои или модная плитка, а прежде всего психологический комфорт, безопасность, определенная атмосфера. За последние годы дом стал не только местом отдыха, но и офисом, школой, пространством для творчества и бизнеса. Поэтому все больше украинцев стремятся адаптировать жилье под свои реальные потребности.

По словам Ольги Пархоменко, директора по развитию розничного бизнеса Sense Bank, главной причиной того, что люди откладывают ремонт, остается нехватка средств. "Очень часто мы хотим перемен, но боимся их финансировать, ведь ремонт ассоциируется с большими затратами. Именно поэтому такие продукты, как кредит на ремонт от банка, позволяют сделать шаг вперед к желаемому", – подчеркнула она в комментарии OBOZ.UA.

В Sense Bank этот продукт позиционируют как инструмент для изменений, который позволяет начать ремонт тогда, когда это действительно нужно и когда есть желание, а не когда получится собрать нужную сумму. Условия, как оказалось, действительно просты:

сумма – от 5 000 до 1 000 000 грн;

срок – от 6 до 60 месяцев;

годовая ставка – 0,01%;

ежемесячная комиссия – от 2,15% до 2,35%;

средства поступают на карту в течение 5 минут;

банк не требует отчетности, а досрочное погашение возможно без штрафов;

реальная годовая процентная ставка зависит от размера и срока кредита и может составлять от 46 до 60%.

Оформить кредит можно через приложение Sense SuperApp, в отделении или в мини-отделении банка в ТЦ "Эпицентр", все максимально удобно. Чтобы лучше понять, как это работает в жизни, OBOZ.UA расспросил в банке реальные истории клиентов. Там рассказали об одной из пользовательниц, которая оформила кредит на ремонт и уже завершила полное обновление пространства. Мы детально изучили эту историю, и она действительно показательна.

Марина, 34 года, графический дизайнер из Днепра, работает из дома. Ее квартира была с типовой планировкой и устаревшей мебелью еще со времен учебы. "Все постоянно раздражало: треснувшая плитка в ванной, кухня, где невозможно было нормально готовить, неудобное рабочее место. Но денег на ремонт всегда не хватало, ведь постоянно возникало что-то более важное и приоритетное", – вспоминает Марина.

В марте 2025 года она все же решилась на изменения и обратилась в Sense Bank. Марина пообщалась с консультантами в мини-отделении банка в одном из магазинов "Эпицентр" и на месте оформила кредит, а пока выбирала материалы и мебель, получила подтверждение от банка и смогла рассчитаться за выбранное. В целом Марина оформила кредит на сумму 250 000 грн сроком на 36 месяцев.

Ежемесячный платеж составил 12 820 грн, без изменений в течение всего периода. Благодаря фиксированной ставке 0,01% годовых и комиссии 2,35% Марина точно знала, сколько платит, никаких скрытых условий или дополнительных расходов не возникло.

"Деньги пришли на карту буквально за 5 минут. Я сама решала, на что их потратить: новая кухня, душевая кабина, стол и удобное кресло для работы. Впервые за долгое время я начала радоваться, когда возвращаюсь домой", – рассказала женщина.

История Марины – это лишь один пример из многих. Но она четко показывает, как доступ к гибкому финансированию может изменить качество жизни. В Sense Bank подчеркивают, что кредит на ремонт – это не о долге, а об инструменте, который дает возможность не откладывать комфорт и улучшения.

"Мы видим, как клиенты начинают реализовывать давно отложенные планы, – и это лучший результат нашей работы", – поделились в банке. Если тоже мечтаете об изменениях дома, но средства не позволяют, возможно, пришло время попробовать другой подход к управлению финансами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ипотека в Украине еще никогда не была такой доступной. Последние три года ставки по кредитам на жилье находятся на самых низких уровнях как минимум с 2006-го.

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