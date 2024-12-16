ВПЛ получат деньги на аренду жилья: в правительстве раскрыли детали новой программы

Украинцам, имеющим статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), компенсируют стоимость аренды жилья. Главным условием для выделения помощи должен быть заключен договор об аренде.

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Об этом, как сообщает корреспондент OBOZ.UA, заявила первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак. Она объяснила критерии, по которым государство будет вычислять, удовлетворяет ли участник условия программы.

"Будет похоже, как работает субсидия на жилищно-коммунальные услуги. Мы будем учитывать с одной стороны ее финансовое состояние, с другой – количество членов семьи (условно, какая минимальная площадь арендного жилья нужна для этой семьи) и стоимость жилья в разных регионах. И мы будем высчитывать, какой объем финансовой поддержки нужен для аренды жилья в конкретном регионе", – отметила Марчак.

Замминистра напомнила, что этот инструмент был принят в октябре. Но тогда действие программы распространялось только на 9 регионов. Теперь ее планируют расширить на остальную часть страны.

"Уже сейчас видим первые фидбеки по регионам и уже распространяем этот инструмент по всей стране. Также в рамках этого инструмента мы также будем компенсировать ставку налога, которую должен заплатить арендодатель, чтобы стимулировать его заключать официальные договора аренды, потому что мы понимаем, что это единственный инструмент юридической защиты внутренне перемещенных лиц от того, чтобы на завтра семью ВПЛ не выселили. не подняли арендную плату вдвое", – отметила Марчак.

По подсчетам Государственного агентства восстановления, для возвращения украинцев из-за границы и поддержки оставшихся нужно около миллиона новых квартир. С этой целью в Украине обновят коммунальный жилищный фонд и построят на первом этапе 8 тысяч. новых помещений.

Также OBOZ.UA сообщал, что недвижимость, в которой никто не проживает, могут использовать для расселения украинцев со статусом внутреннего перемещенного лица. Для этого будет проведена всеукраинская инвентаризация недвижимости, а для удобства переселенцев Министерство цифровой трансформации разработает в Действии большую интерактивную карту доступного жилья, которая будет взаимодействовать с другими реестрами.

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