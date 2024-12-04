ВПЛ расселяют через Действие: где найдут жилье для миллионов украинцев

Недвижимость, в которой никто не проживает, могут использовать для расселения украинцев со статусом внутреннего перемещенного лица (ВПЛ). Для этого будет проведена всеукраинская инвентаризация недвижимости.

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Об этом в эфире национального телемарафона заявила народная депутат Елена Шуляк ("Слуга народа"). Она отметила, что под инвентаризацию попадет недвижимость разных форм собственности.

"Будет проводиться всеукраинская инвентаризация всего недвижимого имущества, которое принадлежит и к государственной форме собственности, и к коммунальной форме собственности, и – с согласия собственников – к частной форме собственности. Для того чтобы понять, в каких жилых сооружениях – домах, гостиницах, общежитиях может быть дополнительное размещение для наших внутриперемещенных лиц", – пояснила депутат.

Для удобства переселенцев Министерство цифровой трансформации разработает обширную интерактивную карту доступного жилья, которая будет взаимодействовать с другими реестрами. Она будет доступна в Действии.

"Можно будет зайти и посмотреть, в каком обществе находится такое жилье, в какой оно собственности, каково его техническое состояние, посмотреть фотографии, чтобы оценить это техническое состояние… Они смогут обращаться к данным, которые занесены в эту базу и вносить информацию, что именно в таком населенном пункте, в таком доме или общежитии они хотели бы жить. очередность и соответствующую коммуникацию с ВПЛ", – добавила Шуляк.

Если жилье окажется в негодном состоянии и потребует ремонта, местные власти смогут обращаться за помощью к международным донорам и привлекать города-побратимы. Такое решение должно сдвинуть с места вопрос расселения ВПЛ, а также удовлетворить общины и международных партнеров. По данным Шуляк, в целом количество внутренне перемещенных лиц в Украине составляет почти 5 миллионов, но неофициально их может быть еще больше.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что по подсчетам Государственного агентства восстановления для возвращения украинцев из-за границы и поддержки оставшихся нужно около миллиона новых квартир. С этой целью в Украине обновят коммунальный жилищный фонд и построят на первом этапе 8 тысяч. новых помещений.

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