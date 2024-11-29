В Украине построят тысячи дешевых квартир: кто сможет заселиться

В Украине обновят коммунальный жилищный фонд – для этого построят до 8 тысяч новых квартир. Они предназначены для людей, нуждающихся в государственной помощи или потерявших дом в результате российской агрессии.

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Об этом сообщил глава Государственного агентства восстановления Сергей Сухомлин украинским СМИ. По его словам, чтобы создать условия для возвращения украинцев из-за границы и поддержать оставшихся в Украине нуждается около миллиона новых квартир.

"У нас жилья в коммунальной собственности практически нет. Мы хотим изменить эту ситуацию, создав фонд социального жилья, который поможет удержать людей в Украине", – пояснил глава Госвосстановления.

На первом этапе планируется построить до 8000 квартир. Проект нуждается в 400 млн евро, которые планируют привлечь из грантов и кредитов международных партнеров. Такие дома будут энергоэффективными, будут высотой в 5-10 этажей, а квартиры в них – от одной до трех комнат. В дальнейшем проект планируют расширить и построить 1 млн социальных квартир.

"Эти квартиры будут новыми, полностью готовыми к проживанию. Это жилье станет собственностью общин, которые будут сдавать его в аренду по ценам ниже рыночных", — отметил Сухомлин.

По словам Сухомлина, международные организации уже проявляют значительный интерес к поддержке проекта. Он станет первым шагом для восстановления жилищного фонда Украины и поддержки тех, кто в ней больше всего нуждается.

Такое социальное жилье поможет ВПЛ, а также станет эффективным инструментом содержания людей в Украине, поскольку многие украинцы покидают страну из-за отсутствия доступного жилья. Сергей Сухомлин уточнил, что стоимость аренды такого жилья может составить около 3000 грн. в месяц.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Киев является одним из самых популярных городов в Украине для внутренней миграции. Относительная стабильность ситуации во время полномасштабной войны способствует переезду в столицу большого количества людей. Это влияет на цены на аренду квартиры – ведь приезжие нуждаются в жилье.

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