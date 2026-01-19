Возможность разбогатеть? Чего стоят старые украинские монеты

Зачастую старые украинские монеты являются ничем иным, как просто кусками металла. А потому, несмотря на расхожее мнение, что все старые копейки – ценные, они не принесут свои владельцам больших денег.

Об этом OBOZ.UA рассказал нумизмат Виталий Ткач. Он объяснил: коллекционеры ценят только монеты из драгоценных металлов – например, серебра или золота, а также редкие экземпляры. А потому, констатировал он, такие копейки не станут даже через года – ведь их все равно будет много у других украинцев.

"Люди почему-то думают, что если взять монету, отложить ее и через 100 лет кому-то там продать, то она будет стоить миллион. Это заблуждение. Часто присылают на оценку 25 копеек. А их тираж был 50 с чем миллионов штук. Это, грубо говоря, по одной монете на человека. И если зайти в группы оценки монет – то там действительно, каждый первый их присылает", – констатировал эксперт.

Он объяснил: найти в обращении монеты, которые стоят 10 000 грн и выше, нереально. Так что рассчитывать сделать ремонт в квартире, продав, условно, несколько 10-копеечных монет 1992 года, не стоит.

А вот монеты стоимостью до 10 000 грн найти можно. Хотя вероятность и низкая.

Проще, по его словам, найти копейки, которые стоят несколько гривен. Что, учитывая их номинал, также делает их относительно ценными.

Впрочем, отмечается, продать такие монеты вряд ли удастся. Причина проста:

особой нумизматической ценности они не представляют;

поэтому никому по большому счету не нужны.

Вместе с тем, отмечается, подзаработать на дешевых копыйках, все же, можно. Но для этого их нужно собрать несколько килограммов. Однако даже так на большие деньги надеяться не стоит. Скорее всего, выручить удастся несколько сотен гривен или того меньше.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине выводят из обращения монеты, выпущенные до 2003 года. Это 1 копейка, 2 копейки, 5 копеек, 25 копеек.

