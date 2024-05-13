Во Львовской области арестовали криптовалюту на миллионы гривен: что происходит

Украинские правоохранители разоблачили компанию, занимавшуюся нелегальным обменом криптовалюты на гривну. Теневые конвертационные услуги осуществляли в ряде обменных пунктов во Львовской области.

В Бюро экономической безопасности сообщили, что сделки осуществлялись под прикрытием лицензии финансовой компании. Но непосредственная деятельность проводилась без соответствующих разрешений Национального банка Украины и не отражалась в бухгалтерском и налоговом учетах.

Суд уже наложил арест на криптовалюту эквивалентную 28,5 млн грн. Она хранится на одной из известных криптобирж. Кроме этого, в результате ряда обысков у нарушителей изъяли:

наличные в украинской и иностранной валюте эквивалентны 13 млн грн;

пять холодных ключей к криптокошелькам;

технику (мобильные телефоны и ноутбуки);

черновую документацию, подтверждающую незаконную деятельность.

Особенности криптосхемы

Детективы раскрыли, что сеть нелегальных криптообменников работала по двум схемам. Согласно первой:

"клиенты" посылали заявки на обмен криптовалюты наличными в Telegram-бот;

заказчику поступало смс-сообщение с адресом обменника и паролем, который необходимо указать для обмена.

Кроме того, гривну на криптовалюту можно обменять непосредственно при участии владельцев упомянутых обменных пунктов. Для этого заказчику предоставляли реквизиты карты украинского банка, а после перевода средств на его электронный кошелек переводили соответствующее количество криптовалюты. В дальнейшем виртуальные активы выводились из-за подсанкционной российской платформы.

Продолжается досудебное расследование под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Украине могут заблокировать банковский счет после покупки криптовалюты в двух случаях. Впрочем, ни один банк не блокирует счет своего клиента только за то, что он покупает или продает криптовалюту (если это происходит нерегулярно и на небольшие суммы). Более того, как рассказывают представители банков, эти операции проходят как обычные переводы, поэтому чаще всего банк даже не знает о том, что за перевод состоялся.

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