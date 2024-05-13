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Во Львовской области арестовали криптовалюту на миллионы гривен: что происходит

Станислав Кожемякин
Личные финансы
2 минуты
1,1 т.
Во Львовской области изъяли криптовалюту на 28,5 млн гривен

Украинские правоохранители разоблачили компанию, занимавшуюся нелегальным обменом криптовалюты на гривну. Теневые конвертационные услуги осуществляли в ряде обменных пунктов во Львовской области.

В Бюро экономической безопасности сообщили, что сделки осуществлялись под прикрытием лицензии финансовой компании. Но непосредственная деятельность проводилась без соответствующих разрешений Национального банка Украины и не отражалась в бухгалтерском и налоговом учетах.

Суд уже наложил арест на криптовалюту эквивалентную 28,5 млн грн. Она хранится на одной из известных криптобирж. Кроме этого, в результате ряда обысков у нарушителей изъяли:

  • наличные в украинской и иностранной валюте эквивалентны 13 млн грн;
  • пять холодных ключей к криптокошелькам;
  • технику (мобильные телефоны и ноутбуки);
  • черновую документацию, подтверждающую незаконную деятельность.
Детективы пресекли незаконный обмен криптовалют во Львовской области

Особенности криптосхемы

Детективы раскрыли, что сеть нелегальных криптообменников работала по двум схемам. Согласно первой:

  • "клиенты" посылали заявки на обмен криптовалюты наличными в Telegram-бот;
  • заказчику поступало смс-сообщение с адресом обменника и паролем, который необходимо указать для обмена.
Во Львовской области незаконно обменивали криптовалюту.

Кроме того, гривну на криптовалюту можно обменять непосредственно при участии владельцев упомянутых обменных пунктов. Для этого заказчику предоставляли реквизиты карты украинского банка, а после перевода средств на его электронный кошелек переводили соответствующее количество криптовалюты. В дальнейшем виртуальные активы выводились из-за подсанкционной российской платформы.

Сеть серых криптообменников во Львовской области прекратила свое существование

Продолжается досудебное расследование под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Украине могут заблокировать банковский счет после покупки криптовалюты в двух случаях. Впрочем, ни один банк не блокирует счет своего клиента только за то, что он покупает или продает криптовалюту (если это происходит нерегулярно и на небольшие суммы). Более того, как рассказывают представители банков, эти операции проходят как обычные переводы, поэтому чаще всего банк даже не знает о том, что за перевод состоялся.

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