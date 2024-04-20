Банки блокируют счета через биткоин: что происходит

В Украине банки блокируют счета после покупки криптовалюта. Это может происходить в двух случаях.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Ни один украинский банк не блокирует счет своего клиента только за то, что тот покупает или продает криптовалюту (если это происходит нерегулярно и на небольшие суммы). Более того, как рассказывают представители банков, эти операции проходят как обычные переводы, поэтому чаще всего банк даже не знает о том, что за перевод состоялся.

Заблокировать перевод могут в том случае, если банк посчитает операцию нетипичной (например, из-за большой суммы)

Эти платежи и переводы проходят обычную проверку с использованием риск-ориентированного подхода. Например, если автоматическая система контроля определит операцию как нетипичную, рискованную (это будет для клиента необычно большая сумма), перевод может быть заблокирован. Тогда у клиента могут попросить пройти верификацию через "Дію".

Еще одна возможная причина блокировки счета после покупки криптовалюты –вы продали биткоин мошенникам

Существуют десятки или даже сотни способов, как можно завладеть чужим счетом или уговорить жертву перевести свои средства. Мошенники часто используют счета "мулов" (то есть покупают у украинцев их банковские карты с доступом к приложению и используют его для того, чтобы получить от жертвы средства и сразу же их вывести).

Лучший способ "вывести" украденное – купить криптовалюту. Если вы решили продать свой биткоин без участия биржи а непосредственно продавцу, вы легко можете наткнуться на мошенника. Ему нужно как можно быстрее вывести средства с карты, пока жертва не успела пожаловаться в банк и полицию. Преступник готов заплатить за ваш биткоин даже больше рыночной цены. Главное – избавиться от ворованных средств и получить криптовалюту, которую невозможно проследить.

Однако после такой продажи биткоина ваш счет непременно заблокируют. Жертва мошеннической схемы обратится в банк и в полицию. Проследят ваши сделки, и окажется, что украденные средства перевели именно на ваш счет.

В службе поддержки ПриватБанка OBOZ.UA объяснили: счет могут разблокировать после проверки. "Может быть блокирование перевода, но это остановка операции. Тогда вам придет сообщение с просьбой предоставить документы для разблокирования транзакции", – рассказывает сотрудница службы поддержки OBOZ.UA. Если предоставить банку всю необходимую информацию, перевод (или счет) разблокируется.

Речь идет о такой информации:

никнейм продавца на бирже (скриншот с сайта)

никнейм покупателя на бирже (скриншот с сайта)

сделка-ордер с сайта (скриншот с сайта)

название сайта (скриншот с сайта)

скриншоты ордера с названием биржи (скриншот с сайта)

скриншот, на котором видно настоящее имя покупателя и отправителя.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине за последние несколько лет банковское золото подорожало больше, чем доллар или даже биткоин. Так, если бы украинец купил унцию золота до начала полномасштабной войны, в феврале 2022-го, такое количество банковского металла к январю 2024-го подорожало бы на 24 884 грн.

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