Вместо повышения зарплат увольнения? Украинским учителям рассказали, что их может ожидать

Во Всеукраинской ассоциации общин считают, что у государства нет денег на повышение зарплат учителям, решение о котором уже принято. По подсчетам специалистов, на это нужно 42 млрд грн, однако "эти средства не предусмотрены в госбюджете на 2026 год". Местные же бюджеты, отмечается, с такой нагрузкой могут не справиться, что может привести к плачевным результатам – в частности, сокращениям сотрудников.

Видео дня

Об этом говорится в заявлении ассоциации. Согласно ему:

На повышение должностных окладов работников поставщиков социальных и реабилитационных услуг необходимо дополнительные 28 млрд грн.

А на повышение должностных окладов работников образовательной сферы нужно дополнительно 14 млрд грн.

"Решения Правительства о таких повышениях были приняты в конце бюджетного года, без надлежащих консультаций с органами местного самоуправления и их ассоциациями. В то время, когда уже было утверждено 97% местных бюджетов", – говорится в документе.

Таким образом, подчеркивается, без дополнительных поступлений местные бюджеты могут "не вытянуть" такой финансовой нагрузки. Что, констатируется, может привести к:

Сокращению работников.

Неравных условия оплаты труда.

"Всеукраинская ассоциация общин поддерживает повышение зарплат работникам социальной и образовательной сфер, однако призывает правительство предусмотреть для местных бюджетов компенсацию на покрытие таких расходов", – констатировали в ассоциации.

Какие доплаты получают учителя в Украине с 1 января

Напомним: с 1 января в Украине подняли зарплаты для всех учителей. Оклад вырос на 30%. Как следствие, размер доплаты теперь должен составлять 2 тыс. грн для всех педагогических работников.

Кроме того, в 2026 году педагоги учреждений общего среднего образования продолжат получать доплату за работу в неблагоприятных условиях труда. Размер же доплаты для тех, кто не работает на прифронтовых территориях, составляет 2 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские работодатели охотно берут людей без опыта и вкладываются в их обучение – количество таких вакансий на кадровых порталах составляет несколько тысяч. При этом зарплаты таким лицам предлагают высокие – отдельные работодатели готовы платить больше 50 000 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!