Зарплаты учителей подняли: сколько будут зарабатывать с 1 января

В Украине с 1 января подняли зарплаты для всех учителей. Оклад вырастет на 30%. В результате размер доплаты составит 2000 грн (2600 грн до уплаты налогов) для всех педагогических работников.

Как говорится в сообщении Министерства образования и науки, это решение соответствует ранее анонсированным обязательствам правительства и Верховной Рады Украины в рамках Закона Украины "О Государственном бюджете на 2026 год" и обеспечивает рост оплаты труда минимум на 30%.

В Государственном бюджете на 2026 год для повышения заработных плат педагогическим работникам учреждений общего среднего образования и научно-педагогическим работникам высших учебных заведений, финансируемых из государственного бюджета, предусмотрены средства в размере 64,6 миллиарда гривен.

Вместе с тем такое повышение должностных окладов будет установлено не только педагогическим работникам заведений общего среднего образования, но и педагогам в заведениях дошкольного, внешкольного, профессионального и профессионального предвысшего образования, которые в основном финансируются из местных бюджетов.

Благодаря увеличению объема образовательной субвенции и других государственных бюджетных программ, громады получат дополнительные средства, часть которых будет поступать в форме налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и оставаться в местных бюджетах, частично покрывая расходы на повышение должностных окладов педагогическим работникам учебных заведений, финансируемых из местных бюджетов.

Кроме того, в 2026 году педагоги учреждений общего среднего образования продолжат получать доплату за работу в неблагоприятных условиях труда. На доплаты на период с января по август 2026 года из государственного бюджета выделено 10,37 миллиарда гривен. Доплаты получат более 409 тысяч педагогов, из них более 25,5 тысячи работают на прифронтовых территориях. Размер доплаты:

2000 грн (2600 грн до уплаты налогов) для всех педагогических работников;

4000 грн (5200 грн до уплаты налогов) для педагогов, которые очно работают на прифронтовых территориях.

Для работников, которые имеют нагрузку сверх ставки, размер доплаты увеличивается пропорционально.

Напомним, ранее правительство анонсировало поэтапное повышение заработных плат:

с 1 января 2026 года на 30%;

с 1 сентября 2026 года – еще на 20%.

Это станет крупнейшим комплексным повышением оплаты труда педагогов за последние годы и усилит престиж профессии в условиях военного времени.

