В Украине за работу без опыта готовы платить более 50 тысяч: кого ищут

Украинские работодатели охотно берут людей без опыта и вкладываются в их обучение – количество таких вакансий на кадровых порталах составляет несколько тысяч. При этом зарплаты таким лицам предлагают высокие – отдельные работодатели готовы платить больше 50 000 грн.

Так, сеть агенций недвижимости ищет риелтора. Платить обещают от 35 000 до 100 000 грн. Заниматься нужно будет:

Ведением и обновлением информации об объектах недвижимости.

Встречами с владельцами для рекламы и продажи объектов.

Работой с покупателями.

Проведением презентаций недвижимости.

Сеть магазинов бытовой техники и электроники готова платить от 20 000 до 55 000 грн продавцу-консультанту. Работать нужно будет по 8 часов в режиме 5/2, однако выходные будут плавающими.

Строительная компания ищет монтажника-сборщика фасадных систем на зарплату от 30 000 до 50 000 грн. Вакансия предусматривает:

Подготовку и сборку фасадных кассет.

Работу с ручным инструментом.

Помощь в обработке алюминиевых элементов.

Работу на специальном оборудовании.

В Украине готовятся существенно повышать зарплаты

Тем временем, в Украине планируют существенно увеличить зарплаты работников ЖКХ. Как сообщили в Министерстве развития общин и территорий, с начала 2026 года минимальная тарифная ставка рабочего I разряда вырастет до не менее 260% прожиточного минимума. Это означает увеличение зарплаты примерно на 40%.

"Решение направлено на поддержку людей, обеспечивающих жизнедеятельность страны в условиях войны... Это поможет предприятиям удерживать квалифицированных специалистов в отрасли", – говорится в сообщении.

В свою очередь, отметим: с 1 января прожиточный минимум для трудоспособных лиц в Украине будет составлять 3 328 грн. Таким образом, коммунальщикам будут платить минимум 8 653 грн.

тем временем, в Украине увеличилась нехватка кадров в рабочих и технических профессиях. Что привело к увеличению доли женщин в этих сферах.

