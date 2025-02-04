Визовый кризис набирает обороты: украинских беженцев в Британии могут оставить без работы и жилья

Украинские беженцы в Великобритании рискуют потерять жилье и работу из-за задержек в продлении виз, что приводит к восьминедельному перерыву в подтверждении их статуса. Правозащитники призывают правительство автоматизировать процесс во избежание хаоса и социального кризиса среди беженцев.

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Об этом пишет The Guardian. Проблема заключается в том, что Министерство внутренних дел Британии обрабатывает заявки вручную, а не автоматически, что создает огромную нагрузку на систему:

ожидается, что с февраля по июнь 2025 года десятки тысяч украинцев будут подавать заявки на продление пребывания в Великобритании, поскольку большинство прибыло именно в 2022 году;

на продление пребывания в Великобритании, поскольку большинство прибыло именно в 2022 году; через ручную обработку документов между окончанием старой визы и выдачей новой образуется промежуток в 8 недель , в течение которого люди остаются без официального документа;

, в течение которого люди остаются без официального документа; в результате беженцы не могут подтвердить свой статус перед арендодателями и работодателями, а те в свою очередь опасаются штрафов за нелегальное трудоустройство или сдачу жилья лицам без действующей визы.

Мила, беженка из Харькова, рассказала The Guardian, что из-за проблем с продлением визы ее арендодатель выставил квартиру на продажу, но она не может переехать, пока не получит подтверждения статуса. "Когда мы приехали, мои дети спали на полу, и это был ужасный период для нас. Я не хочу, чтобы моя дочь снова оказалась в такой ситуации" , – говорит она.

Наталья из Киева отметила, что не может продлить договор аренды, поскольку ее хозяин требует подтверждения визы минимум на год. "Мне понадобились месяцы, чтобы найти это жилье, и теперь из-за бюрократии я могу его потерять", – объясняет она.

Многие правозащитники считают, что проблему легко решить, автоматизировав продление виз, как это сделали некоторые страны ЕС. Симона Шехтман, руководитель инициативы Birmingham for Ukraine, отмечает, что из-за этой ситуации семьи, пережившие войну, снова вынуждены жить в страхе и неопределенности. "Очень больно слушать одну и ту же историю от прошедших через войну людей. Автоматическое продолжение могло бы снять эту проблему", - говорит она.

Профессор Сара Джонс из Бирмингемского университета отмечает, что форму для обновления трудно заполнить даже хорошо владеющим английским. "Предупреждение, что любое заявление, поданное вне 28-дневного окна, будет отклонено, создает дополнительный стресс" , - объясняет она.

Кроме того, мошенники начали использовать ситуацию, предлагая ускоренное оформление виз за тысячи фунтов. Петр Ревко, председатель Объединения украинцев в Великобритании, называет третью годовщину войны и без того тяжелым периодом для беженцев, а эта бюрократическая путаница только усугубляет ситуацию.

"Задержка повлекла за собой распространение паники и слухов. Это огромный удар по людям, которые пытаются адаптироваться" , - отмечает он. Еще одна проблема, которая беспокоит украинских беженцев – их статус в будущем.

в ЕС пребывание беженцев причисляется к получению гражданства , но в Великобритании этого нет;

, но в Великобритании этого нет; многие украинцы уже укоренились в британском обществе, их дети ходят в школы, а сами они работают и платят налоги, но по неопределенности они не могут строить долгосрочные планы.

"Люди пустили корни, а приехавшие в 2-летнем возрасте дети уже больше связаны с Британией, чем со страной, которую покинули" – говорит Шехтман. На фоне критики правительство Великобритании рассматривает возможность упрощения процедуры продления виз, но пока четкие решения не приняты.

Украинские беженцы, уже пострадавшие от войны, сейчас вынуждены бороться еще и с бюрократическими препятствиями. Пока правительство не введет изменения, тысячи людей рискуют остаться без жилья, работы и любой определенности своего будущего.

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