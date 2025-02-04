В Евросоюзе хотят начать массовую депортацию беженцев: кого могут выгнать первым

Европейский Союз (ЕС) намерен пересмотреть свою иммиграционную политику и начать депортацию лиц, получивших отказ в предоставлении убежища, и осужденных преступников. Новые нормы продвигаются властями Польши.

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Как сообщает The Times, об этом говорится в дипломатическом документе, который разослали странам-членам Евросоюза. Обновление правил предполагает отход от норм принятой в 1951 году Конвенции о беженцах, признав ее более не соответствующей своему назначению.

В частности ЕС планирует отступить от принципа невысылки, согласно которого ни один проситель убежища не может быть возвращен в страну, где его жизнь или свобода могут подвергнуться серьезной угрозе. Главной причиной стал миграционный кризис, с которым столкнулась Европа после 2015 года из-за массового наплыва беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

"Следует отметить, что эти принципы были разработаны после окончания Второй мировой войны и характеризовались совершенно иной геополитической ситуацией, нежели сегодня", – говорится в разосланном дипломатическом документе.

Особую обеспокоенность вызывает слишком узкий перечень ситуаций, в которых национальные правительства уполномочены отказывать просителям в предоставлении убежища. Инициаторы отказа от старых правил уверены, что прежние политики не учитывают сложившуюся реальность.

"Необходимо рассмотреть более широкий взгляд на проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Отсутствие альтернатив приему заявлений о предоставлении международной защиты и соблюдение принципа невысылки, безусловно, требуют углубленного обсуждения", – говорится в документе.

В дальнейшем планируется обсуждение такой инициативы на международном уровне с целью внесения правовых изменений в Конвенцию о беженцах. Их уже поддержали власти США и Великобритании.

"В последнее время наблюдается неблагоприятное развитие событий. Способность государств-членов ЕС принимать большое количество мигрантов все чаще подвергается испытанию, особенно в ситуациях, когда некоторые мигранты не стремятся интегрироваться в принявшее их общество, а вместо этого формируют отдельные сообщества, в которых могут культивироваться нормы и правила, отклоняющиеся от европейских ценностей", — подчеркивается в документе.

Авторами обращения выступили польские политики и дипломаты. Его уже обсуждали на встрече министров внутренних дел стран-членов ЕС, который состоялся на прошлой неделе.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Нидерландах ищут способы, которые могли помочь в возвращении в Украину военнообязанных мужчин. Предварительно, о силовых методах речь не идет, скорее это будет поощрение.

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