Виртуальный лев за 400 евро: сеть "сходит с ума" из-за анимированного зверя

На платформе TikTok пользователи могут дарить друг другу виртуальные подарки, чтобы выразить свою поддержку или благодарность. Один из таких подарков – это "Лев", анимированный 3D-лев, который появляется на экране с ревом и спецэффектами.

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Цена же такого виртуального подарка может варьироваться в зависимости от региона и курса валют. Однако в целом, рассказывают в alucare.fr, подарок "Лев" около 420,66 долларов.

Популярность же "Льва" продиктована рядом причин. В частности, что это один из самых дорогих виртуальных подарков, доступных в TikTok, а его отправка считается символом щедрости, уважения и восхищения.

Кроме того, анимированный 3D-лев, появляющийся с ревом и спецэффектами, визуально очень привлекателен. Также "Лев" часто используется в мемах и трендах на TikTok.

Помимо этого, иногда TikTok может ограничивать доступность "Льва" или предлагать его только в течение определенного периода времени. Что делает его еще более эксклюзивным и желанным подарком.

Впрочем, отмечают аналитики, целесообразность таких трат – сомнительная. Ведь тратить более 400 евро "на простой виртуальный подарок – очень дорогое удовольствие". В то же время, отметим:

нет гарантии, что человек, которому вы дарите такой подарок, оценит или будет использовать его;

некоторые люди могут считать дарование дорогих подарков материалистическим или пустой тратой денег;

дарение дорогих подарков может создать ожидание того, что вы продолжите заниматься таким в будущем.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, украинский TikTok увлек новый тренд на песню исполнительницы Раисы Кириченко "Я казачка твоя". Суть его состоит в том, что пользователи вместо привычных нам фраз используют более устаревшие варианты. Словосочетание вызывают ассоциации с детством, ведь когда-то нам слово в слово говорили подобное родители.

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