'Я казачка твоя'. Что за тренд увлек TikTok и кто такая Раиса Кириченко, чей хит сегодня поют все

С приходом лета украинский TikTok увлек новый тренд на песню исполнительницы Раисы Кириченко "Я казачка твоя". Суть его состоит в том, что пользователи вместо привычных нам фраз используют более устаревшие варианты. Словосочетание вызывают ассоциации с детством, ведь когда-то нам слово в слово говорили подобное родители.

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К тенденции присоединились и звезды отечественного шоу-бизнеса. Прекрасным примером поделилась репер alyona alyona, опубликовав собственное видение тренда. В ролике говорится "когда вместо телефона сказала мобилка", а на фото можно увидеть "типичные бабушкины атрибуты" – платок, корвалол, тапочки и прочее.

Сопровождается это все ностальгической композицией в исполнении Раисы Кириченко. В частности, звучат строки:

"Струменіє зоря і за обрій упав

Місяць яблуком червонобокий.

Я козачка твоя, я дружина твоя,

Пане полковнику мій синьоокий".

Что известно об авторе хита

Новый-старый украинский хит впервые услышали в 2002 году. Ее автор, Раиса Кириченко, родилась 14 октября 1943 года в селе Корещина на Полтавщине. С музыкальным искусством познакомилась в Землянковской школе, кроме того активно участвовала в общественной жизни учебного заведения. В 1979 году Кириченко присвоили звание народной артистки УССР. Интересным фактом является то, что украинка – почетная гражданка города Балтимора, США.

Впоследствии певицу постигли трудности – долгое время она боролась с тяжелой болезнью. В перерывах между мировыми гастролями по Северной Америке и Европе звезда перенесла не одну операцию. В Германии Раису Кириченко ждал новый вызов: нужна была пересадка почки. Однако по правилам пересадка донорских органов осуществляется только резидентам того же государства, где проходит процедура.

Врачи предложили украинцы сменить гражданство на немецкое – знаменитость отказалась. "Казалось бы, человек, который находился на пороге жизни и смерти, ответил врачу: "Я люблю свою маму, я люблю своего мужа и больше всего остального я люблю свою Украину"", – рассказывает Глеб Кудряшов, биограф Раисы Кириченко.

В 1998 году столичные специалисты провели нужную операцию – пересадили артистке почку, что продлило ее жизнь на 8 лет. Певица ушла в засветы 9 февраля 2005 года по причине болезни сердца. Ей был 61 год.

"Песня "Я казачка твоя" – это эмблематическая песня, которая фактически стала шлягером. Раиса Кириченко отошла от классики народного пения и вышла на эстраду. Однако эта песня вызвала резонанс. В песне раздаются слова "господин полковник", не "товарищ", как это было привычно. Не всем это тогда понравилось… Но кто тогда знал, что через годы обращения господин полковник станет традиционным для украинского войска", – добавляет Кудряшов.

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