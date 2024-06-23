Вдвое дешевле традиционного способа: сколько стоит кремация в Украине
За последние годы отношение украинцев к кремации значительно изменилось. Уже более половины населения страны – 53,5% положительно оценивают процесс кремации. В стране функционируют три крематория: в Киеве, Одессе и Харькове, и цена на услугу составляет от 1132 до 5200 гривен.
OBOZ.UA обратился во все работающие крематории страны и разобрался, сколько стоит кремация в 2024 году. А также, как это происходит и какие документы нужны.
Цены на кремацию могут варьироваться в зависимости от города и предоставленных услуг. По данным OBOZ.UA, цены в ритуальных бюро часто завышены и могут достигать 15 тысяч гривен за услугу. Однако справочные бюро крематориев показывают, что реальная стоимость кремации в Украине в десять раз ниже.
- Киев, Байковое кладбище;
В столице государственный крематорий работает на Байковом кладбище. Вокруг находится колумбарий, где можно установить урну с прахом и организовать "семейный склеп". Места там есть на несколько лет вперед. Стоимость захоронения в столичном крематории составляет:
- кремация – 1132 грн;
- комплекс услуг (подготовка тела и другие услуги) – 4100 грн.
- Одесса, Таировское кладбище:
Одесский крематорий единственный в Украине, работающий круглосуточно. Для организации такой работы в 2022 году был произведен ремонт печей. А стоимость услуг составляет:
- кремация – 1490 грн;
- комплекс услуг – 4500 грн.
- Харьков, с. Житель:
В связи с войной Харьковский крематорий временно приостановил свою работу. Однако уже в 2023 году было завезено новое холодильное оборудование и возобновлена работа. Цены на кремацию в Харькове составляют:
- кремация – 2200 грн.
Почему люди выбирают кремацию
В Украине существует более 33 тысяч мест для захоронений. Однако в последние годы люди все чаще выбирают кремацию по нескольким ключевым причинам:
- нехватка мест на кладбищах: в больших городах проблема мест для захоронения становится все острее;
- Простота процесса: кремация является более организационно простой процедурой;
- низкая стоимость: стоимость кремации значительно ниже традиционных захоронений. К примеру, в Киеве услуга захоронения стоит от 7000 грн, а комплекс с похоронами на кладбище – до 12 000 грн.
Кремация возможна только при наличии ряда документов. А именно:
- свидетельство о смерти;
- корешок врачебной справки о причине смерти;
- паспорт заказчика;
- разрешение прокуратуры в случае насильственной смерти или ДТП.
Урну с прахом можно получить в течение полутора-двух недель. При срочной кремации урну можно получить за 6 часов.
В больших городах кремация становится популярнее из-за простоты организации и значительно более низкой стоимости по сравнению с традиционными захоронениями. Этот процесс позволяет избежать проблем, связанных с поиском места на кладбище и необходимостью покупки дополнительной поминальной атрибутики.
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