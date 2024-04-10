У украинцев воруют деньги с помощью популярной соцсети: какие каналы опасны

Мошенники выманивают у украинских пенсионеров деньги, притворяясь представителями госучреждений. Для этого они создают в Telegram каналы с названиями этих учреждений и их символикой – и обманным путем получают личные и банковские данные пенсионеров.

Об этом сообщает Киберполиция. Отмечается: в таких телеграмм-каналах мошенники предлагают получить несуществующие виды социальных услуг.

"Злоумышленники создают телеграмм-каналы, где выманивают личные и банковские данные пенсионеров от имени государственных учреждений. …При этом используется символика государственных учреждений или вымышленных организаций, якобы помогающих пенсионерам. Для маскировки такие сообщения разбавляются разными материалами и жизненными советами", – говорится в сообщении.

При этом правоохранители опубликовали пример сообщения о "помощи" от мошенников. В нем те предлагают вступить в якобы курируемый Пенсионным фондом некий Клуб пенсионеров, "где публикуется информация о помощи и льготах для граждан пенсионного и предпенсионного возраста".

"Советуем проверять информацию о доступных пенсионерам социальных услугах на официальном сайте Пенсионного фонда Украины или обратиться непосредственно в свое управление ПФ по месту жительства. В то же время информацию об услугах для малозащищенных групп населения можно узнать в Управлении социальной защиты", – отметили в Киберполиции.

Как не отдать мошенникам деньги

Чтобы же не стать жертвой мошенников, подчеркнули правоохранители, следует не переходить по сомнительным ссылкам – ведь они "могут вести на фишинговые вебсайты или на ресурсы, содержащие вредоносное программное обеспечение или дезинформацию". А кроме того нужно:

получать данные о доступных социальных услугах или благотворительной помощи только на официальных сайтах предлагающих их организаций или непосредственно на их территории;

проверять правильность URL-адреса сайта перед вводом конфиденциальных данных – "даже малейшее несоответствие может означать, что пользователь попал на фишинговый сайт";

не вводить на сомнительных сайтах данные банковских карт (CVV-коды, сроки действия карты и т.п.) для получения средств;

не сообщать сторонним лицам коды-подтверждения, приходящие в SMS-сообщениях или непосредственно в приложения.

"При разглашении платежной информации немедленно обратитесь в банк. И заблокируйте карту", – посоветовали в Киберполиции.

Как сообщал OBOZ.UA, также мошенники начали пытаться забирать чужие посылки на "Новой почте" по поддельным документам. Действуют они группами по несколько человек и работают с посылками, которые получатель отказывается принимать и отправляет назад.

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