В Украине значительно увеличилось количество миллионеров: сколько людей теперь официально имеют более 1 млн грн

В Украине увеличилось количество миллионеров. Число таких людей за 2023 год выросло сразу на 1,2 тыс. – до 10,7 тыс. человек.

Об этом сообщил глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил: налогов в виде военного сбора и налога на доходы физических лиц (НДФЛ) эти люди должны уплатить на более 1 млрд грн.

"Количество граждан, которые по результатам 2023 года задекларировали годовой доход в сумме более 1 млн грн составляет 10,7 тыс. человек (+1,2 тыс. человек по сравнению с прошлым годом). У которых определено к уплате НДФЛ и военного сбора более 1 млрд грн", – говорится в сообщении.

При этом он подчеркнул: в целом на 1 мая украинцы подали свыше 172 тыс. налоговых деклараций. Согласно им:

общий годовой доход декларантов составил 218,5 млрд грн;

НДФЛ они должны заплатить на сумму 4,8 млрд грн, "что на 2,1 млрд грн больше, чем в прошлом году";

военного сбора – 0,9 млрд грн, что на 0,4 млрд грн больше, чем в 2023-м.

Работодатели собираются массово повышать зарплаты своим работникам

В то же время, подавляющее большинство украинских работодателей намерено повысить зарплаты своим работникам в 2024 году. Об этом сообщили 72% участников соответствующего опроса.

При этом в основной массе повышение запланировано на 11-15%. Т.е., если работник получает среднюю зарплату по стране (в 2023 году она составила 17 442 грн), то после повышения его вознаграждение вырастет на 1 919 – 2 616 грн.

Вместе с тем, подчеркивается, 28% HR специалистов отметили, что в их компаниях планируется увеличение уровня заработной платы на 6-10% (при средней зарплате в 17 442 грн повышение составит 1 047 – 1 744 грн). А кроме того:

13% – на 16-20% (при средней зарплате в 17 442 грн повышение составит 2 791 – 3 488 грн);

2% – более чем на 21% (более чем на 3 663 грн).

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине все популярнее становится удаленная работа. И не без причины – на некоторых позициях можно зарабатывать таким образом около 30 тыс. грн.

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