В Украине за работу на дому готовы платить до 30 тысяч: кого ищут

В Украине все популярнее становится удаленная работа. И не без причины – на некоторых позициях можно зарабатывать таким образом около 30 тыс. грн.

К примеру, на популярном сайте поиска работы можно найти вакансию преподавателя английского языка в онлайн-школе. Платить за такую работу готовы 15-30 тыс. грн. Также обещают провести бесплатное обучение и предоставить подготовленные уроки и программу.

Другая онлайн-школа ищет менеджера по продажам. Обещают платить 15-30 тыс. грн, а также провести обучение.

Турагентство ищет менеджера по работе с туристическими агентами. На работе, среди прочего, придется подтверждать заявки от турагентов, проводить консультации по продуктам и сайту компании и пр. Платить готовы от 20 до 35 тыс. грн.

А компания-разработчик программного обеспечения ищет специалиста клиентской поддержки. Работать нужно будет с понедельника по пятницу с 15:30 до полуночи. Заявленная зарплата – 27,4 тыс. грн.

Сокращения будут практически во всех отраслях

В то же время, в целом, в ближайшее время украинский рынок труда будет пребывать в достаточно статичном состоянии: в основных секторах экономики не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания преимущественно негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых.

"Респонденты продолжают ожидать уменьшения количества работников на своих предприятиях", – отмечают в НБУ.

В целом, подчеркивается, оставлять текущее количество сотрудников намерены 71,1% компаний. При этом:

нанимать новых – 11,3%;

проводить увольнения – 17,6%, что более чем в 1,5 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по данным исследования крупного кадрового портала, украинцы недовольны зарплатами, которые им предлагают работодатели, – об этом заявил 41% участников опроса. Несоответствие этих сумм желаемому уровню оплаты труда является основной проблемой, с которой люди сталкиваются при поиске работы.

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