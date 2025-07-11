В Украине "заморозили" часть пенсий: кого задело и возможно ли получить деньги

Пенсии украинцев-внутренних переселенцев (ВПЛ), оказавшихся на временно оккупированных территориях и потерявших связь с банком из-за войны, будут храниться в Пенсионном фонде – соответствующее решение приняло правительство. Т.е. фактически деньги будут заморожены до того момента, пока пенсионер не сможет их получить. Впрочем, такая возможность будет предусмотрена только для тех, кто соответствует определенным критериям.

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Об этом сообщили в Минсоцполитики. Там отметили, что пенсионеры должны:

Быть ВПЛ с территорий, оккупированных до 24.02.2022 (или считаться таковыми лицами ранее).

Получать пенсию как ВПЛ до начала полномасштабного вторжения.

Не пользоваться пенсионным счетом более 1 года или не проходить физическую идентификацию более 6 месяцев.

"Право на эти деньги полностью остается за пенсионерами, на чьи счета они были начислены. Если владельцы средств живы или у них есть законные наследники (родственники, имеющие право на получение этих денег), они могут получить денежные средства одним платежом в полном объеме", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: если пенсионер прошел физическую идентификацию или пройдет ее до момента фактического перечисления средств со счета в Пенсионный фонд, его деньги останутся на счете в банке. И не будут переведены в Пенсионный фонд.

В целом же, рассказали в министерстве, в Ощадбанке на счетах оказавшихся на временно оккупированных территориях пенсионеров по состоянию на 1 октября 2023 года было накоплено более 10 млрд грн. Эти деньги оставались без движения, поскольку, подчеркивается, люди:

Не пользовались карточками.

Не взаимодействовали с банком.

"После формирования списков Пенсионным фондом и передачи их в Ощадбанк банк будет осуществлять перечисление средств по графику. Право на пенсию и полный объем начисленных средств сохраняется за собственником", – заверили в министерстве.

Как получить "замороженные" пенсии

Подать заявление в Пенсионный фонд Украины.

Это можно сделать либо лично через веб-портал ПФУ, либо в Ощадбанке во время прохождения идентификации.

Средства будут выплачены единовременно в полном объеме на банковский счет.

"В случае смерти получателя невыплаченные средства могут получить его родственники (наследники)", – отметили в Минсоцполитки.

Как пенсионеру пройти идентификацию

В то же время, отмечается, для того, чтобы пенсия была доступной "без каких-либо изменений", необходимо пройти физическую идентификацию одним из удобных способов. Сделать это можно в:

В отделении Ощадбанка.

В территориальном органе Пенсионного фонда.

Путем видеоидентификации через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Через авторизацию на веб-портале Пенсионного фонда или Едином государственном веб-портале электронных услуг – с использованием квалифицированной электронной подписи.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Украине планируют провести пенсионную реформу, которая изменит суммы выплат для некоторых пенсионеров. Цель правительства – обеспечить справедливость при индексации выплат. Поэтому получатели спецпенсий могут быть разочарованы выплатами – после реформы они могут заметно уменьшиться.

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