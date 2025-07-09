В Украине готовят масштабную пенсионную реформу: для кого уменьшат выплаты

В Украине планируют провести пенсионную реформу, которая изменит суммы выплат для некоторых пенсионеров. Цель правительства – обеспечить справедливость при индексации выплат. Поэтому получатели спецпенсий могут быть разочарованы выплатами – после реформы они могут заметно уменьшиться.

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Об этом министр социальной политики Оксана Жолнович заявила в подкасте Центра экономической стратегии (ЦЭС). По ее словам, в Украине часто случается, что граждане с одинаковыми зарплатами и стажем, но вышедшие на пенсию в разное время, получают разные суммы выплат.

Также Кабмин хочет исправить несправедливость в системе специальных пенсий. Сейчас отдельные категории пенсионеров могут пользуются тремя типами льгот, благодаря чему получают значительно более высокие выплаты:

возможностью досрочного выхода на пенсию;

сниженным страховым стажем;

повышенным уровнем замещения заработка.

Таким образом лица со спецпенсиями могут получать от 70% до 90% предыдущего заработка, тогда как обычная солидарная пенсия предусматривает для обычных украинцев примерно 40%.

Кроме того, Оксана Жолнович обратила внимание на другую несправедливость. Так, лица, находящиеся на пенсии 10-15 лет, могут подавать заявление на перерасчет, в результате чего выплаты определяют на основе актуальных заработных плат на должности, которую он занимал до выхода на пенсию. Но при этом не учитывается, что условия работы в разные времена (например, для военных или работников ГСЭС 20 лет назад и сейчас) существенно отличались.

Кроме того, пенсионная реформа будет включать введение единого формата индексации – соответствующий законопроект уже подготовлен. Согласно ему, абсолютно все пенсии планируют пересматривать по единым правилам, учитывая уровень инфляции.

Как уже сообщал OBOZ.UA, согласно Бюджетной декларации, в 2026 году в Украине произойдет повышение минимальной заработной платы с 8000 до 8688 грн. В то же время минимальная пенсия увеличится с 2361 до 2564 грн.

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