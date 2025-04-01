Украине нужно $11 млрд на водопроводы и канализацию: сколько получим в ближайшее время

Украина получит еще 100 млн. евро помощи от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Средства потратят в частности на восстановление водопроводов и канализаций и приведение их в современные стандарты. Однако страна требует значительно большей суммы на это направление – 11 млрд долларов.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он подчеркнул, что деньги поступят по механизму макрофинансовой помощи от Европейского союза (ЕС) Ukraine Facility, в рамках которого в общей сложности будет предоставлено почти 50 млрд евро.

"Еще одно сегодняшнее решение Правительства открывает путь для нового транша от ЕИБ объемом 100 млн евро на восстановление критической и социальной инфраструктуры. Речь идет о восстановлении в сферах водо- и теплоснабжения, в образовании, медицине, в сфере предоставления жилья внутренне перемещенным лицам", – подчеркнул глава правительства.

По его словам, общая стоимость восстановления в сфере водоснабжения и водоотведения в Украине оценивается в 11 млрд долларов. Шмыгаль отметил, что сотрудничество с ЕИБ способствует реализации более 400 проектов, часть из которых уже завершена, а еще более 200 планируют финализировать в 2025 и 2026 годах. Общая стоимость проектов ЕИБ в Украине оценивается примерно в 4,3 млрд евро. Средства инвестируются в следующих направлениях:

критическая инфраструктура;

жилье;

энергетика;

транспорт;

образование;

социальная политика;

цифровизация.

Как уже сообщалось ранее, Ukraine Facility – это программа рекордной экономической помощи от ЕС, согласно которой Украина до 2027 года получит 50 млрд евро при условии выполнения определенных условий. Для получения помощи Украина должна провести 69 реформ из 15 глав. Успехи каждые три месяца будет проверять Европейская комиссия.

Если Украина будет выполнять задуманное – ЕС будет перечислять транш помощи. Если нет – финансирование не будет.

Деньги будут выделяться как кредитами, так и в виде безвозвратных грантов. Собственно, средства будут разделены на прямое финансирование (33 млрд. евро) и грантовые выплаты (17 млрд. евро), которые будут включать техническую поддержку для осуществления реформ, покрытия процентов по кредитам и финансирования рисков в приоритетных сферах.

Ранее OBOZ.UA сообщало, что правительство утвердило План приоритетных действий на 2025 год, который содержит почти 400 шагов, в том числе для реализации программы Ukraine Facility. Выполнение всех условий программы позволит привлечь гранты, кредиты и инвестиции для экономического восстановления и развития страны.

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