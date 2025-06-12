В Украине за долги по коммуналке судятся даже с нардепами: кого заставили заплатить более 50 тыс. грн

В Украине самый большой долг за коммуналку среди нардепов накопил член платформы "За жизнь и мир" (ранее - партия "Оппозиционная платформа - За жизнь") 74-летний Михаил Макаренко. "Киевтеплоэнерго" через судебное решение заставило политика заплатить долг в размере 53 077,7 грн.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Нардеп годами не платил ни за горячую воду, ни за отопление. Еще в феврале 2022 года КП "Киевтеплоэнерго" обратилось в суд с просьбой обязать нардепа оплатить долг в размере 53 077,7 грн. Из них 21 180,7 грн - долг, накопленный до 2018 года, и 31 897 грн – потребленный после 2018-го. Святошинский районный суд Киева обязал заплатить долг только с 2018 года.

Но впоследствии "Киевтеплоэнерго" в Киевском апелляционном суде добилось взыскания остального долга. "Ответчик не предоставил суду ответа на иск, с любыми ходатайствами в суд не обращался", - говорится в материалах дела.

Отметим, согласно исследованию OBOZ.UA, каждый второй народный депутат Украины попадал в реестр должников. Из 399 действующих парламентариев 210 официально находились в статусе "должник", большинство из них (около 150) не оплатили вовремя штрафы за нарушение правил дорожного движения. Однако среди украинских политиков есть также те, кто не платил алименты, имел долги за коммунальные услуги или не платил налоги.

Всего из 210 парламентариев, которые попали в реестр должников, 150 имели штрафы за нарушение ПДД. В основном речь идет об одном-двух штрафах. Более 10 просроченных штрафов за нарушение ПДД имеют член "Відновлення України" Александр Фельдман, "слуга народа" Василий Вирастюк, Артем Дмитрук (сбежал из Украины), член "Довіри" Александр Сухов, "слуга народа" Андрей Одарченко.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине не планируют повышать тарифы на электроэнергию и газ. Так, абоненты "Нафтогаза" (98% всех потребителей газа в Украине) продолжат получать топливо по 7,96 грн за кубометр. А тариф на электроэнергию останется на текущем уровне 4,32 грн за 1 кВт*час. Пересмотр расценок возможен только в случае чрезвычайной ситуации.

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