Каждый второй нардеп попал в реестр должников: член ОПЗЖ годами не платил за коммуналку, а Вирастюк уменьшил размер алиментов благодаря инвалидности

Каждый второй народный депутат Украины попадал в реестр должников. Из 399 действующих парламентариев – 210 официально находились в статусе "должник", большинство из них не оплатили вовремя штрафы за нарушение правил дорожного движения. Однако среди украинских политиков есть также те, кто не платил алименты, имел долги за коммунальные услуги или не платил налоги.

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OBOZ.UA проанализировал Единый реестр должников и нашел в нем имена более 200 парламентариев. Около 30 из них до сих пор не погасили свои долги. Рекордсмен среди народных депутатов получил 99 штрафов. О том, кто из политиков и за что попал в перечень должников от Минюста, читайте в материале.

Среди должников – большинство нардепов

В Украине около 52,6% действующих народных депутатов попадали в реестр должников. Часть из них еще до того, как попала в Раду. На первом месте по количеству исполнительных производств – народный депутат от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь. Он накопил около 99 штрафов за нарушение ПДД. В комментарии OBOZ.UA нардеп рассказал, что за время полномасштабной войны пригнал в Украину сотни автомобилей для нужд ВСУ. Все они имели временную регистрацию на Михаила Бондаря.

Правила дорожного движения нарушали военные, которым Бондарь передавал эти машины, однако штрафы поступали на его имя. "Блокировали счета и моего благотворительного фонда, и мои", – жалуется народный депутат. Случай Бондаря – скорее исключение из правил. Второе место по количеству исполнительных производств занял Игорь Негулевский – 38 исполнительных производств и 24 просроченных штрафа за нарушение ПДД. Причем львиную долю этих штрафов нардеп получил еще до полномасштабной войны.

Стоит отметить, что в реестр должников попадают только те штрафы, которые не были оплачены вовремя. Если кто-то из парламентариев имел десятки штрафов, которые он оплатил в срок, в реестре Минюста его ФИО не появится. Третье место с 25 исполнительными производствами (из них – 11 штрафов за нарушение ПДД) занял "слуга народа" Владимир Тимофийчук.

Всего из 210 парламентариев, попавших в реестр должников, 150 имели штрафы за нарушение ПДД. В большинстве случаев речь идет об одном-двух штрафах. Более 10 просроченных штрафов за нарушение ПДД имеют член "Відновлення Украни" Александр Фельдман, "слуга народа" Василий Вирастюк, Артем Дмитрук (выехал из Украины), член "Довіри" Александр Сухов, "слуга народа" Андрей Одарченко.

Алименты и коммуналка: за какие долги нардепы пополняют "черный список"

Василий Вирастюк также попадал в реестр должников из-за исполнительного решения о необходимости уплатить алименты. В реестре судебных решений есть иск от его бывшей жены Инны, которая требовала у Вирастюка алименты в размере 80 тыс. грн в месяц (по 40 тыс. грн на каждого сына). "Ссылаясь на то, что ответчик уклоняется от родительской обязанности содержать детей и обеспечивать их материально, учитывая вышеизложенные обстоятельства, истица просит суд удовлетворить предъявленные требования в полном объеме, а именно – взыскать алименты в размере 40 000 грн ежемесячно на каждого ребенка, начиная с даты подачи иска и до достижения детьми совершеннолетия", – говорится в иске.

Такую сумму алиментов женщина аргументировала, в частности, тем, что дети "антропометрически удались в отца, и быстро растут, возникает необходимость приобретения вещей и соответствующей обуви". Вирастюк в суде заявил, что не имеет права заниматься бизнесом (это запрещено нардепам), а также он с 2017 года имеет вторую группу инвалидности. Поэтому столько платить не может. Судья согласился с аргументами нардепа и обязал его платить алименты в размере 1/3 дохода на каждого сына.

Всего в реестр должников из-за долгов по алиментам попадали 13 народных депутатов. Среди них, например,"слуга народа" Денис Герман. В реестр должников из-за неуплаты алиментов он попал еще в 2012 году (сейчас долг уплачен). "Ответчик в добровольном порядке не принимает участия в содержании ребенка, поэтому истец просит суд взыскать с ответчика в ее пользу алименты на содержание детей в размере 1/2 части ежемесячного заработка (доходов), но не менее 30% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста", – говорится в иске, который попал в судебный реестр еще около 12 лет назад.

Тогда суд решил обязать будущего нардепа платить 1/3 ежемесячного заработка на содержание двоих детей. В 2016 году на алименты против своего бывшего мужа – будущего нардепа от "Слуги народа" Андрея Богданца – подала иск его бывшая супруга.

Еще один "слуга народа", Сергей Козырь, оказался в реестре должников в 2015 году из-за иска своей бывшей жены Анны Козырь. В суде он признал требования женщины и согласился платить ей одну четвертую своего заработка. "Истец просит суд взыскать с ответчика алименты на содержание ребенка в размере 1/4 части его заработка. Стороны обратились в суд с заявлениями о рассмотрении дела без их участия, истец иск поддержал, ответчик иск признал", - говорится в решении Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области от 2015 года.

Но уже в 2019 году нардеп обратился в Марьинский районный суд с просьбой уменьшить размер алиментов, поскольку у него в следующем браке родился еще один ребенок. В свое время среди должников были Сергей Власенко из "Батькивщины" (еще в 2014 году имел исполнительное производство с требованием уплатить алименты), а также Александр Кабанов ("Слуга народа"), который в 2016 году через суд уплатил алименты.

Нардеп от "Слуги народа" Петр Павловский попал в реестр должников в августе 2023 года. В реестре судебных решений есть иск его жены еще от 2017 года. Тогда Дзержинский суд Харькова обязал будущего нардепа платить алименты на содержание дочери и сына в размере 1/3 части всех видов его заработка.

"Судом установлено, что ответчик является отцом детей, в настоящее время работает. Оказывал помощь детям в добровольном порядке", – говорилось в решении суда от 2017 года. Тогда его бывшая жена также просила увеличить размер помощи.

Кроме того, у Павловского был коммунальный долг. "Харьковские тепловые сети" в 2018 году обязали будущего нардепа заплатить треть долга в размере 5068,16 грн (это долг за отопление).

Однако настоящим лидером по размеру коммунального долга можно считать члена платформы "За жизнь и мир" (ранее – партия "Оппозиционная платформа - За Жизнь") – 74-летнего Михаила Макаренко. В феврале этого года "Киевтеплоэнерго" через исполнительное производство заставило политика заплатить долг в размере 53 077,7 грн.

Он годами не платил ни за горячую воду, ни за отопление. Еще в феврале 2022 года КП "Киевтеплоэнерго" обратилось в суд с просьбой обязать нардепа оплатить долг в размере 53 077,7 грн. Из них 21 180,7 грн – долг, накопленный до 2018 года, и 31 897 грн – накопленный после 2018-го. Святошинский районный суд Киева обязал заплатить долг только с 2018 года. Но впоследствии "Киевтеплоэнерго" в Киевском апелляционном суде добилось взыскания остального долга. "Ответчик не предоставил суду ответа на иск, с любыми ходатайствами в суд не обращался", – говорится в материалах дела.

При подготовке материала использованы данные YouControl, Единого реестра должников, а также Реестра судебных решений.

Подробнее о том, кто из нардепов больше всего нарушает правила дорожного движения, читайте в следующих публикациях OBOZ.UA. Если вам есть что рассказать, пишите нам на почту [email protected].