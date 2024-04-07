В Украине ввели новый вид выплат на детей: кто может получить финпомощь

В Украине с апреля правительство вводит новый вид помощи на детей по программе "Ребенок не один". Речь идет о детях, которые остались без родителей, но не получили статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.

Деньги будут получать люди, временно принявшие таких детей к себе – родственники, знакомые, а также если ребенка приютила названная семья или детский дом семейного типа. Об этом рассказала в эфире телемарафона министерша социальной политики Украины Оксана Жолнович.

По ее словам, помощь ввели, чтобы семьи, в которых временно находятся такие дети, могли обеспечить им необходимые условия и уход. В зависимости от возраста ребенка размер выплат будет составлять от 6407 грн до 8000 грн.

Если у ребенка есть инвалидность – от 8970 грн до 11190 грн. Правительственное постановление предусматривает, что деньги будут выплачиваться в течение 6 месяцев находящимся в Украине.

"Когда ребенок получает такой стресс как потеря, смерть родителей или другие обстоятельства, разводящие детей с их родителями, до того, пока ему судом или органами опеки и попечительства придадут статус и определят его дальнейшую судьбу – а это может быть длительный промежуток времени, до полгода, иногда год — эти дети помещались в разного рода учреждения. Они были вырваны из привычного окружения. Раньше ребенок жил в квартире или доме, имел двор, кухню, готовит себе завтрак.

И тут она получает порцию боли и попадает в окружение не дружественное к ней, похоже на тюрьму, где будут общие комнаты, общая кухня, где она не выберет себе завтрака, где не будет близкого взрослого, который обнимет, когда будет грустно и больно . Есть альтернатива - это семьи родственников, бабушки, дедушки, тети, то есть те близкие, которые хотя бы имеют контакт с ребенком", - подчеркнула министерша", - сказала Жолнович.

Как сообщал ранее OBOZ.UА, ВПЛ, которые не успели получить выплаты в марте, получат средства в апреле сразу за два месяца. Причиной задержки выплат стало большое количество заявок на их продление.

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