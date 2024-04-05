Переселенцам задержали выплаты: что будет с теми, кто не получил деньги вовремя

Внутри перемещенные лица (ВПЛ), не успевшие получить выплаты в марте, получат средства в апреле сразу за два месяца. Причиной задержки выплат стало большое количество заявок на их продление.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины. С 1 марта государство еще на 6 месяцев продлило помощь для ВПЛ, относящихся к наиболее уязвимым категориям.

По результатам марта более 535 тысяч украинцев получили автоматическое продление выплат на жительство. Кроме того, еще 196 000 семей подали заявления для получения продолжения этих выплат. Управление социальной защиты населения успешно проработало заявления для 98 тысяч семей, что составляет общее количество 181 тысяч человек.

Однако не все обращения о продолжении выплат пособия были проработаны в настоящее время. Остальные обращения еще находятся на рассмотрении в управлениях социальной защиты.

Это может задержать выплаты для некоторых ВПЛ, но важно отметить, что те, кто не успели получить выплаты в марте, получат средства в апреле сразу за два месяца. Чтобы узнать статус заявки на получение выплат ВПЛ, можно в Минсоцполитики:

по телефону – (044) 289-86-22, (044) 289-70-60;

по электронной почте – [email protected]

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правительство внесло изменения в процедуры формирования и предоставления жилья для временного проживания внутренне перемещенным лицам. Согласно нововведениям, правительство стремится обеспечить дополнительные гарантии невыселения уязвимых категорий ВПЛ из жилья во время военного положения и следующих шести месяцев.

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