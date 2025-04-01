В Украине ввели нерестовый запрет на вылов рыбы: какие штрафы

С сегодняшнего дня, 1 апреля, на водоемах Украины начал действовать нерестовый запрет на вылов рыбы и других водных биоресурсов. До окончания его действия (обычно до 30 мая на реках и их притоках, до 19 июня – на водохранилищах, озерах и заливах) ловить рыбу разрешается только на 1-2 крючка или спиннинг и только за пределами нерестилищ. Штраф за нарушение – относительно небольшой, до 680 грн для физлиц. Однако кроме него придется заплатить компенсацию за всю отловленную рыбу – такая такса достигает 5000 грн за 1 экземпляр.

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Запрет распространяется на подавляющее большинство рыбохозяйственных водных объектов сообщили в Министерстве агрополитики Украины. Рыбалка в этот период разрешается только:

с берега за пределами нерестилищ (списки запрещенных для вылова зон – в приказах соответствующих территориальных управлений Госрыбагентства);

крючковыми орудиями с количеством крючков не более двух на рыбалку ;

; спиннингом с одной искусственной приманкой.

Кроме того, для создания благоприятных условий нереста на водоемах запрещается передвижение всех транспортных средств и моторных судов, кроме тех, которые используют органами рыбоохраны и другие уполномоченные органы. Запрещается также промысловое рыболовство и подводная охота.

Продолжительность нерестового запрета может отличаться в зависимости от регионов и водоемов. С точными сроками можно ознакомиться в Приложении 3 к Правилам любительского рыболовства.

За несоблюдение требований предусмотрено наказание от административного штрафа до уголовной ответственности, а также возмещение причиненного рыбному хозяйству ущерба. Так, согласно Кодексу Украины:

за нарушение правил рыболовства налагается штраф в размере от 2 до 10 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, т.е. 34 грн и 170 грн;

за грубое нарушение правил – штраф в размере от 20 до 40 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией орудий для рыбной ловли, т.е. 340 грн и 680 грн соответственно;

соответственно; должностным лицам за грубое нарушение правил рыболовства – от 30 до 50 необлагаемых на, т.е. логом минимумов доходов граждан с конфискацией средств совершения правонарушения 510 грн и 11 560 грн соответственно.

В то же время, кроме штрафа нужно заплатить таксу за каждую рыбу. Это сумма компенсации за ущерб, причиненный водным биоресурсам, и ее суммы более ощутимы, чем суммы штрафов. Размеры таксы установлены постановлением КМУ от 29 сентября 2023 года № 1042. К примеру, могут взыматься такие компенсации за вылов в зависимости от вида рыбы:

сом – 5117 грн за 1 рыбу;

судак – 3587 грн;

карп – 3706 грн;

окунь – 3162 грн;

белый амур и толстолобик – 3638 грн;

рыбец, синец, карась серебристый – 1581 грн.

Также следует учитывать, что до 30 июня действует запрет на вылов раков – за каждого выловленного рака предусмотрена плата в 3332 грн. После окончания этого периода рыбакам разрешат добыватьне более 30 раков в сутки.

"Нерест – один из важнейших периодов воспроизводства рыбных популяций, от успешности которого зависит развитие и будущее количество водных биоресурсов. Поэтому призываю рыболовов ответственно относиться к нерестующей рыбе и соблюдать установленные ограничения", – заявил председатель Госрыбагентства Владислав Невеселый.

Как сообщал OBOZ.UA, водителей в Украине начали пугать жесткими штрафами до 680 грн и даже лишением водительских прав за выражение благодарности на дороге с помощью "аварийки" – якобы такое использование светотехники запрещено Правилами дорожного движения (ПДД). На самом деле, по словам специалистов, таких штрафов не существует.

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