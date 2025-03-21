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Штрафы и лишение прав: как водителей в Украине могут наказать за "благодарность аварийкой"

Ксения Капустинская
Личные финансы
2 минуты
3,4 т.
В каких ситуациях можно использовать 'аварийку'

Водителей в Украине могут жестко наказать за привычное выражение благодарности на дороге с помощью "аварийки". Такое использование светотехники запрещено Правилами дорожного движения (ПДД). За нарушение предусмотрены штрафы до 680 грн и лишение водительского удостоверения на срок до года.

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Об этом говорится в пункте 9,9 ПДД Украины, обратили внимание профильные медиа. Так, указанная статья Правил дорожного движения предусматривает четкий список случаев, когда нужно (и разрешается) использовать аварийную сигнализацию:

  • в случае вынужденной остановки на дороге – это сообщает другим водителям о наличии недвижимого авто, поэтому помогает избежать ДТП;
  • при остановке по требованию полицейского – в таком случае "аварийка" показывает другим участникам дорожного движения, что водитель должен немедленно остановиться;
  • из-за ослепления водителя светом фар – это позволяет сообщить водителю другого автомобиля об этом и призвать уменьшить яркость фар;
  • на механическом транспортном средстве, которое движется с техническими неисправностями, если такое движение не запрещено ПДД, – это позволяет водителю предупредить других участников дорожного движения о проблемах с авто;
  • на механическом транспортном средстве, которое буксируется, – аварийные огни сигнализируют другим водителям о возможной опасности и потребности в помощи;
  • на механическом транспортном средстве, обозначенном опознавательным знаком "Дети", который перевозит организованную группу детей, при их посадке или высадке;
  • на всех механических транспортных средствах колонны при их остановке на дороге;
  • в случае совершения ДТП, чтобы предупредить других водителей об опасности.
Что говорится в ПДД об аварийке

Соответственно, все остальные варианты считаются ненадлежащем использование аварийной сигнализации. Это может касаться использования аварийной сигнализации, например для благодарности другим водителям.

За такое нарушение в ч. 2 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрены достаточно строгие санкции. В частности:

  • неуместное использование "аварийки" - штраф в 425 грн ;
  • если нарушение спровоцировало аварийную ситуацию, - 680 грн штрафа и лишение права на вождение сроком до 1 года.

Такие штрафы "за аварийку" не предусмотрены при обозначении транспортного средства, перевозящего опасный груз, в случаях, разрешенных законодательством.

Как сообщал OBOZ.UA, также украинцам грозит до 1700 грн штрафа за неправильную парковку, в том числе на тротуарах, пешеходных переходах и местах для лиц с инвалидностью. В случае серьезного нарушения или неуплаты штрафа автомобиль могут эвакуировать на штрафплощадку.

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