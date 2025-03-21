Штрафы и лишение прав: как водителей в Украине могут наказать за "благодарность аварийкой"

Водителей в Украине могут жестко наказать за привычное выражение благодарности на дороге с помощью "аварийки". Такое использование светотехники запрещено Правилами дорожного движения (ПДД). За нарушение предусмотрены штрафы до 680 грн и лишение водительского удостоверения на срок до года.

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Об этом говорится в пункте 9,9 ПДД Украины, обратили внимание профильные медиа. Так, указанная статья Правил дорожного движения предусматривает четкий список случаев, когда нужно (и разрешается) использовать аварийную сигнализацию:

в случае вынужденной остановки на дороге – это сообщает другим водителям о наличии недвижимого авто, поэтому помогает избежать ДТП;

на дороге – это сообщает другим водителям о наличии недвижимого авто, поэтому помогает избежать ДТП; при остановке п о требованию полицейского – в таком случае "аварийка" показывает другим участникам дорожного движения, что водитель должен немедленно остановиться;

– в таком случае "аварийка" показывает другим участникам дорожного движения, что водитель должен немедленно остановиться; из-за ослепления водителя светом фар – это позволяет сообщить водителю другого автомобиля об этом и призвать уменьшить яркость фар;

– это позволяет сообщить водителю другого автомобиля об этом и призвать уменьшить яркость фар; на механическом транспортном средстве, которое движется с техническими неисправностями, если такое движение не запрещено ПДД, – это позволяет водителю предупредить других участников дорожного движения о проблемах с авто;

на механическом транспортном средстве, которое буксируется , – аварийные огни сигнализируют другим водителям о возможной опасности и потребности в помощи;

, – аварийные огни сигнализируют другим водителям о возможной опасности и потребности в помощи; на механическом транспортном средстве, обозначенном опознавательным знаком "Дети", который перевозит организованную группу детей , при их посадке или высадке;

, при их посадке или высадке; на всех механических транспортных средствах колонны при их остановке на дороге;

при их остановке на дороге; в случае совершения ДТП, чтобы предупредить других водителей об опасности.

Соответственно, все остальные варианты считаются ненадлежащем использование аварийной сигнализации. Это может касаться использования аварийной сигнализации, например для благодарности другим водителям.

За такое нарушение в ч. 2 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрены достаточно строгие санкции. В частности:

неуместное использование "аварийки" - штраф в 425 грн ;

; если нарушение спровоцировало аварийную ситуацию, - 680 грн штрафа и лишение права на вождение сроком до 1 года.

Такие штрафы "за аварийку" не предусмотрены при обозначении транспортного средства, перевозящего опасный груз, в случаях, разрешенных законодательством.

Как сообщал OBOZ.UA, также украинцам грозит до 1700 грн штрафа за неправильную парковку, в том числе на тротуарах, пешеходных переходах и местах для лиц с инвалидностью. В случае серьезного нарушения или неуплаты штрафа автомобиль могут эвакуировать на штрафплощадку.

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