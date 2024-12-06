В Украине введут новую формулу для расчета пенсии: как теперь будут считать

В Украине Федерация профсоюзов опубликовала проект пенсионной реформы от Минсоца, согласно которому введут новую формулу расчета пенсии. Выплату разделят на две составляющие: базовая пенсия (привяжут к минимальной зарплате) и заработанная в баллах страховая пенсия (привяжут к средней зарплате по стране).

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Сейчас в Украине для всех (кроме "специальных пенсионеров" вроде прокуроров, судей, силовиков) пенсию считают по формуле: стаж в годах умножают на 1%, на среднюю зарплату по стране за три последних года и на соотношение собственной зарплаты к средней. Например, если у вас 35 лет стажа и всю жизнь вы получали среднюю зарплату, на пенсии вы сможете получить 35% от средней зарплаты за три последние года (это 4745 грн).

Главная проблема состоит в том, что средняя зарплата за три последних года через 10 лет будет в разы выше. Ежегодная индексация не позволяет полностью компенсировать такое "устаревание". "По этой причине сумма пенсионной выплаты у отдельных пенсионеров может состоять из основного размера пенсии (страховой пенсии), который составляет менее 10%, а более 90% суммы – из надбавок и доплат, установленных в разные периоды", – говорится в пояснительной записке.

Реформа коснется всех украинцев. Больше всего это повлияет на тех, кто уже давно вышел на заслуженный отдых. Новая формула будет выглядеть следующим образом:

Пенсия = базовая пенсия + страховая пенсия.

Базовая пенсия = 30% минимальной зарплаты после налогообложения (сейчас это 6160 грн).

6160 грн). Страховая пенсия = количество заработанных баллов х 30% х средняя зарплата за прошлый год / 4200. С 35 годами стажа и средней зарплатой это 4292 грн.

Таким образом, по старой формуле со средней зарплатой и 35 годами стажа можно было получить пенсию в размере 4745 грн, а по новой формуле – 6140 грн (4292 + 1848). Но таких пенсий ожидать не стоит.

Дело в том, что денег на такое повышение нет. Поэтому в проекте закона написали: "В период по 28 февраля 2030 года применяется корректирующий коэффициент финансовой устойчивости, применяемый при определении стоимости одного балла с даты вступления в силу настоящего Закона и ежегодно с 1 марта". То есть пока пенсии будут ниже, ежегодно правительство должно считать, на какую пенсию хватит денег и исходя из этого устанавливать коэффициент. По подсчетам OBOZ.UA, в ближайшие годы установленный коэффициент должен фактически "приравнять" старую и новую формулу.

Пенсии, назначенные за последние несколько лет (и которые будут назначаться после принятия реформы), значительно не изменятся. При этом у 80% украинцев, которые уже по меньшей мере несколько лет находящихся на пенсии, ожидается значительный перерасчет выплаты.

Як раніше писав OBOZ.UA, молодий київський прокурор Ярослав Захарченко закінчив Національну академію прокуратури влітку 2013-го. А вже у 2022-му, отримавши 9 років стажу, прокурор Київської міської прокуратури Ярослав Віталійович вийшов на пенсію. Спочатку він вийшов на пенсію у зв'язку з інвалідністю. МСЕК визначила у нього другу групу.

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