В Украине проведут масштабную пенсионную реформу, все выплаты пересчитают: появилась новая формула

В Украине появился проект пенсионной реформы, разработанный Минсоцом. Документ опубликовали на страницах Федерации профсоюзов. Он коснется всех украинцев: и тех, кто еще работает и тех, кто уже получает пенсию. Реформа по своим масштабам даже превысила последние изменения в 2017 году. На этот раз в Минсоцполитики предлагают не просто скорректировать формулу расчета пенсий: ее кардинально меняют.

Видео дня

Официально документ еще не презентовали, но в опубликованных документах также есть презентация реформы. В ней говорится, что уже в июле могут стартовать наиболее масштабные изменения в пенсионной системе страны. Больше всего это повлияет на тех, кто уже давно получает пенсии. Им не просто проведут индексацию: выплату пересчитают по новой формуле.

О том, как изменят пенсионную систему и к чему готовиться украинцам, читайте в материале OBOZ.UA.

Чем новая пенсия будет отличаться от старой

Сейчас в Украине для всех (кроме "специальных пенсионеров" типа прокуроров, судей, силовиков) пенсию считают по формуле: стаж в годах умножают на 1%, на среднюю зарплату по стране за три последних года и на соотношение собственной зарплаты к средней. Например, если у вас имеется 35 лет стажа и всю жизнь вы получали среднюю зарплату, на пенсии вы сможете получить 35% от средней зарплаты за три последние года (это 4 745 грн).

Главная проблема состоит в том, что средняя зарплата за три последних года через 10 лет будет в разы выше. Ежегодная индексация не позволяет полностью компенсировать такое "устаревание". "По этой причине сумма пенсионной выплаты у отдельных пенсионеров может состоять из основного размера пенсии (страховой пенсии), который составляет менее 10%, а более 90% суммы – из надбавок и доплат, установленных в разные периоды", – говорится в пояснительной записке.

Реформа коснется всех украинцев. Больше всего это повлияет на тех, кто уже давно вышел на заслуженный отдых. Новая формула будет выглядеть следующим образом:

Пенсия = Базовая пенсия + Страховая пенсия.

Базовая пенсия = 30% минимальной зарплаты после налогообложения (сейчас это 6 160 грн.).

6 160 грн.). Страховая пенсия = Количество заработанных баллов * 30% * средняя зарплата за прошлый год / 4200. С 35 годами стажа и средней зарплатой это 4 292 грн.

Таким образом, по старой формуле со средней зарплатой и 35 годами стажа можно было получить пенсию в размере 4 745 грн, а по новой формуле – 6 140 грн (4 292 + 1 848). Но таких пенсий ожидать не стоит.

Дело в том, что денег на такое повышение нет. Поэтому в проекте закона прописали: "в период по 28 февраля 2030 года применяется корректирующий коэффициент финансовой устойчивости, применяемый при определении стоимости одного балла с даты вступления в силу настоящего Закона и ежегодно с 1 марта". То есть, пока пенсии будут ниже, ежегодно правительство должно считать, на какую пенсию хватит денег и исходя из этого устанавливать коэффициент. По подсчетам OBOZ.UA, в ближайшие годы установленный коэффициент должен фактически "приравнять" старую и новую формулу.

Пенсии, назначенные за последние несколько лет (и которые будут назначаться после принятия реформы), значительно не изменятся. При этом, у 80% украинцев, которые уже по меньшей мере несколько лет находящихся на пенсии, ожидается значительный перерасчет выплаты.

Как подсчитают количество баллов

Новая формула расчета пенсии будет привязана к минимальной и средней зарплате и будет состоять из двух частей: базовая и 30% от минималки (после налогообложения) будет считаться в баллах. "Страховая" часть будет считаться в баллах. Баллы будут зависеть от стажа и зарплаты. Условно, если работать 35 лет со средней зарплатой, каждый месяц можно будет получить 10 баллов. Следовательно, 35 лет со средней зарплатой дадут украинцам 4 200 баллов.

В статье 19 проекта закона прописали "порядок исчисления суммы баллов". Сейчас вместо баллов в формуле используют коэффициент оценки стажа и коэффициент оценки зарплаты. Теперь весь стаж и зарплату переведут в баллы. Для этого заплаченные с вашей зарплаты взносы разделят на взносы, которые вы должны были бы заплатить со средней зарплаты и умножат на 10. Например, если взнос из средней зарплаты в месяц составляет 4 тыс. грн, ровно столько за вас и заплатил работодатель, вы получаете 10 баллов. Если ваша зарплата была вдвое выше средней – 20 баллов, а если вдвое меньше – 5 баллов.

Следовательно, "среднестатистический" украинец, работавший 35 лет и на протяжении всей карьеры, с первого до последнего дня получал среднюю зарплату, может заработать 4 200 баллов (10 баллов в месяц, 120 баллов в год и 4200 баллов – за 35 лет). Здесь есть определенный риск: среднюю зарплату будет устанавливать Пенсионный фонд. И если сейчас ПФУ использует среднюю зарплату, с которой уплачен взнос, то по новым правилам – "порядок устанавливается ПФУ с согласованием Минсоцполитики". Согласно с последними данным ПФУ (за сентябрь 2024 года), средняя зарплата составляет 18 020 грн.

Пенсионный возраст: ожидается два нововведения

С 1 января 2028 года выйти на пенсию можно будет в любом возрасте при наличии 40 лет стажа. Например, если вы начали работать с 16 лет и работали постоянно без перерывов на обучение, выйти на пенсию вы сможете в 56 лет (через 40 лет стажа). Но такие ситуации – скорее исключение. Даже если начать работать с 20 лет без перерыва, на пенсию можно будет выйти только в 60.

Если вам не хватает стажа для пенсии (требуется минимум 15 лет и тогда пенсия будет с 65 лет), то вы можете выйти на заслуженный отдых, имея 1 440 баллов. То есть вы можете выйти на пенсию в 65 лет, если есть:

от 15 лет стажа – любая зарплата (но не меньше минимальной);

14 лет стажа – с зарплатой, размер если составляет 85,7% средней (по состоянию на сентябрь 2024-го это 15,4 тыс. грн);

– с зарплатой, размер если составляет 85,7% средней (по состоянию на сентябрь 2024-го это 13 лет стажа – с зарплатой от 92,3% средней (на сентябрь 2024-го это 16,6 тыс. грн);

– с зарплатой от 92,3% средней (на сентябрь 2024-го это 12 лет стажа – со средней зарплатой (на сентябрь 2024-го это 18 тыс. грн);

со средней зарплатой (на сентябрь 2024-го это 11 лет стажа – с зарплатой в размере 109% средней (по состоянию на сентябрь 2024-го это 19,6 тыс. грн);

– с зарплатой в размере 109% средней (по состоянию на сентябрь 2024-го это 10 лет стажа – с зарплатой в 1,2 средней (на сентябрь 2024-го это 21,6 тыс. грн);

– с зарплатой в 1,2 средней (на сентябрь 2024-го это 9 лет стажа – с зарплатой в 1,33 средней (на сентябрь 2024-го это 24 тыс. грн);

– с зарплатой в 1,33 средней (на сентябрь 2024-го это 8 лет стажа – с зарплатой в 1,5 средней (на сентябрь 2024-го это 27 тыс. грн);

– с зарплатой в 1,5 средней (на сентябрь 2024-го это 7 лет стажа – с зарплатой в 1,7 средней (на сентябрь 2024-го это 30,6 тыс. грн);

6 лет стажа – с зарплатой в 2 средней (на сентябрь 2024-го это 36 тыс. грн);

с зарплатой в 2 средней (на сентябрь 2024-го это 5 лет стажа – с зарплатой в 2,4 средней (на сентябрь 2024-го это 43,2 тыс. грн);

– с зарплатой в 2,4 средней (на сентябрь 2024-го это 4 лет стажа – с зарплатой в три раза выше средней (на сентябрь 2024-го это 54 тыс. грн);

– с зарплатой в три раза выше средней (на сентябрь 2024-го это 3 лет стажа – с зарплатой в четыре раза выше средней (на сентябрь 2024-го это 72 тыс. грн).

Правила требований к стажу не изменятся. Они составляют:

Год выхода на пенсию Минимальный стаж для ухода на пенсию в 60 лет Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года Минимальный стаж для ухода на пенсию в 65 лет 2024 31 год 21 год 15 лет 2025 32 года 22 года 15 лет 2026 33 года 23 года 15 лет 2027 34 года 24 года 15 лет 2028 35 лет 25 лет 15 лет

А вот пенсии судей не изменятся. В документе говорится, что пенсия "служителя Фемиды" будет разделена на две части. Солидарная часть (небольшой размер, посчитанный как у всех), которая будет выплачиваться из бюджета ПФУ и "специальная" часть, которую будут платиться из Государственного бюджета.

Как перечислят старые пенсии

Мартовскую индексацию в 2025 не отменяют, но уже в июле все пенсии могут перечислить по новой формуле. Какой размер надбавки ожидается, пока неизвестно. Со следующего года, если реформу примут, пенсию в марте 2026-го уже будут не индексировать, а каждый раз пересчитывать по новой формуле. Это позволит избежать "устаревания". Новые пенсионеры будут получать столько же, сколько и те, кто вышел на заслуженный отдых ранее.

Но главную проблему пенсионная реформа не решает: демографическую и экономическую. По состоянию на 1 января 2024 года в Украине соотношение работающих и пенсионеров уже составляло друг к другу. Чтобы пенсионная реформа стабильно работала, а пенсии перечислили без коэффициента, украинцам необходимо найти около 4 млн. новых работников, которые будут платить налоги и взносы в ПФУ. При этом из тех лиц, которые сегодня платят взносы, 1,9 млн платят их только с минимальной заработной платы. За большую часть застрахованных лиц взносы уплачиваются из заработной платы, размер которой меньше среднего.