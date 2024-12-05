В Украине проведут масштабную пенсионную реформу, все выплаты пересчитают: появилась новая формула
В Украине появился проект пенсионной реформы, разработанный Минсоцом. Документ опубликовали на страницах Федерации профсоюзов. Он коснется всех украинцев: и тех, кто еще работает и тех, кто уже получает пенсию. Реформа по своим масштабам даже превысила последние изменения в 2017 году. На этот раз в Минсоцполитики предлагают не просто скорректировать формулу расчета пенсий: ее кардинально меняют.
Официально документ еще не презентовали, но в опубликованных документах также есть презентация реформы. В ней говорится, что уже в июле могут стартовать наиболее масштабные изменения в пенсионной системе страны. Больше всего это повлияет на тех, кто уже давно получает пенсии. Им не просто проведут индексацию: выплату пересчитают по новой формуле.
О том, как изменят пенсионную систему и к чему готовиться украинцам, читайте в материале OBOZ.UA.
Чем новая пенсия будет отличаться от старой
Сейчас в Украине для всех (кроме "специальных пенсионеров" типа прокуроров, судей, силовиков) пенсию считают по формуле: стаж в годах умножают на 1%, на среднюю зарплату по стране за три последних года и на соотношение собственной зарплаты к средней. Например, если у вас имеется 35 лет стажа и всю жизнь вы получали среднюю зарплату, на пенсии вы сможете получить 35% от средней зарплаты за три последние года (это 4 745 грн).
Главная проблема состоит в том, что средняя зарплата за три последних года через 10 лет будет в разы выше. Ежегодная индексация не позволяет полностью компенсировать такое "устаревание". "По этой причине сумма пенсионной выплаты у отдельных пенсионеров может состоять из основного размера пенсии (страховой пенсии), который составляет менее 10%, а более 90% суммы – из надбавок и доплат, установленных в разные периоды", – говорится в пояснительной записке.
Реформа коснется всех украинцев. Больше всего это повлияет на тех, кто уже давно вышел на заслуженный отдых. Новая формула будет выглядеть следующим образом:
- Пенсия = Базовая пенсия + Страховая пенсия.
- Базовая пенсия = 30% минимальной зарплаты после налогообложения (сейчас это 6 160 грн.).
- Страховая пенсия = Количество заработанных баллов * 30% * средняя зарплата за прошлый год / 4200. С 35 годами стажа и средней зарплатой это 4 292 грн.
Таким образом, по старой формуле со средней зарплатой и 35 годами стажа можно было получить пенсию в размере 4 745 грн, а по новой формуле – 6 140 грн (4 292 + 1 848). Но таких пенсий ожидать не стоит.
Дело в том, что денег на такое повышение нет. Поэтому в проекте закона прописали: "в период по 28 февраля 2030 года применяется корректирующий коэффициент финансовой устойчивости, применяемый при определении стоимости одного балла с даты вступления в силу настоящего Закона и ежегодно с 1 марта". То есть, пока пенсии будут ниже, ежегодно правительство должно считать, на какую пенсию хватит денег и исходя из этого устанавливать коэффициент. По подсчетам OBOZ.UA, в ближайшие годы установленный коэффициент должен фактически "приравнять" старую и новую формулу.
Пенсии, назначенные за последние несколько лет (и которые будут назначаться после принятия реформы), значительно не изменятся. При этом, у 80% украинцев, которые уже по меньшей мере несколько лет находящихся на пенсии, ожидается значительный перерасчет выплаты.
Как подсчитают количество баллов
Новая формула расчета пенсии будет привязана к минимальной и средней зарплате и будет состоять из двух частей: базовая и 30% от минималки (после налогообложения) будет считаться в баллах. "Страховая" часть будет считаться в баллах. Баллы будут зависеть от стажа и зарплаты. Условно, если работать 35 лет со средней зарплатой, каждый месяц можно будет получить 10 баллов. Следовательно, 35 лет со средней зарплатой дадут украинцам 4 200 баллов.
В статье 19 проекта закона прописали "порядок исчисления суммы баллов". Сейчас вместо баллов в формуле используют коэффициент оценки стажа и коэффициент оценки зарплаты. Теперь весь стаж и зарплату переведут в баллы. Для этого заплаченные с вашей зарплаты взносы разделят на взносы, которые вы должны были бы заплатить со средней зарплаты и умножат на 10. Например, если взнос из средней зарплаты в месяц составляет 4 тыс. грн, ровно столько за вас и заплатил работодатель, вы получаете 10 баллов. Если ваша зарплата была вдвое выше средней – 20 баллов, а если вдвое меньше – 5 баллов.
Следовательно, "среднестатистический" украинец, работавший 35 лет и на протяжении всей карьеры, с первого до последнего дня получал среднюю зарплату, может заработать 4 200 баллов (10 баллов в месяц, 120 баллов в год и 4200 баллов – за 35 лет). Здесь есть определенный риск: среднюю зарплату будет устанавливать Пенсионный фонд. И если сейчас ПФУ использует среднюю зарплату, с которой уплачен взнос, то по новым правилам – "порядок устанавливается ПФУ с согласованием Минсоцполитики". Согласно с последними данным ПФУ (за сентябрь 2024 года), средняя зарплата составляет 18 020 грн.
Пенсионный возраст: ожидается два нововведения
С 1 января 2028 года выйти на пенсию можно будет в любом возрасте при наличии 40 лет стажа. Например, если вы начали работать с 16 лет и работали постоянно без перерывов на обучение, выйти на пенсию вы сможете в 56 лет (через 40 лет стажа). Но такие ситуации – скорее исключение. Даже если начать работать с 20 лет без перерыва, на пенсию можно будет выйти только в 60.
Если вам не хватает стажа для пенсии (требуется минимум 15 лет и тогда пенсия будет с 65 лет), то вы можете выйти на заслуженный отдых, имея 1 440 баллов. То есть вы можете выйти на пенсию в 65 лет, если есть:
- от 15 лет стажа – любая зарплата (но не меньше минимальной);
- 14 лет стажа – с зарплатой, размер если составляет 85,7% средней (по состоянию на сентябрь 2024-го это 15,4 тыс. грн);
- 13 лет стажа – с зарплатой от 92,3% средней (на сентябрь 2024-го это 16,6 тыс. грн);
- 12 лет стажа – со средней зарплатой (на сентябрь 2024-го это 18 тыс. грн);
- 11 лет стажа – с зарплатой в размере 109% средней (по состоянию на сентябрь 2024-го это 19,6 тыс. грн);
- 10 лет стажа – с зарплатой в 1,2 средней (на сентябрь 2024-го это 21,6 тыс. грн);
- 9 лет стажа – с зарплатой в 1,33 средней (на сентябрь 2024-го это 24 тыс. грн);
- 8 лет стажа – с зарплатой в 1,5 средней (на сентябрь 2024-го это 27 тыс. грн);
- 7 лет стажа – с зарплатой в 1,7 средней (на сентябрь 2024-го это 30,6 тыс. грн);
- 6 лет стажа – с зарплатой в 2 средней (на сентябрь 2024-го это 36 тыс. грн);
- 5 лет стажа – с зарплатой в 2,4 средней (на сентябрь 2024-го это 43,2 тыс. грн);
- 4 лет стажа – с зарплатой в три раза выше средней (на сентябрь 2024-го это 54 тыс. грн);
- 3 лет стажа – с зарплатой в четыре раза выше средней (на сентябрь 2024-го это 72 тыс. грн).
Правила требований к стажу не изменятся. Они составляют:
А вот пенсии судей не изменятся. В документе говорится, что пенсия "служителя Фемиды" будет разделена на две части. Солидарная часть (небольшой размер, посчитанный как у всех), которая будет выплачиваться из бюджета ПФУ и "специальная" часть, которую будут платиться из Государственного бюджета.
Как перечислят старые пенсии
Мартовскую индексацию в 2025 не отменяют, но уже в июле все пенсии могут перечислить по новой формуле. Какой размер надбавки ожидается, пока неизвестно. Со следующего года, если реформу примут, пенсию в марте 2026-го уже будут не индексировать, а каждый раз пересчитывать по новой формуле. Это позволит избежать "устаревания". Новые пенсионеры будут получать столько же, сколько и те, кто вышел на заслуженный отдых ранее.
Но главную проблему пенсионная реформа не решает: демографическую и экономическую. По состоянию на 1 января 2024 года в Украине соотношение работающих и пенсионеров уже составляло друг к другу. Чтобы пенсионная реформа стабильно работала, а пенсии перечислили без коэффициента, украинцам необходимо найти около 4 млн. новых работников, которые будут платить налоги и взносы в ПФУ. При этом из тех лиц, которые сегодня платят взносы, 1,9 млн платят их только с минимальной заработной платы. За большую часть застрахованных лиц взносы уплачиваются из заработной платы, размер которой меньше среднего.