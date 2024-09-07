В НАПК рассказали, сколько сообщений о коррупции получили за год работы Портала разоблачителей

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) год назад, 6 сентября 2023-го, запустило Единый портал сообщений разоблачителей, через который украинцы могут сообщать о коррупции в стране. С тех пор в него поступило более 3,8 тысячи сообщений.

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Об этом сообщили в пресс-службе НАПК. Там отметили, что главная цель функционирования Портала заключается не в массовости обращений, а в формировании культуры разоблачения, что предполагает постепенное уменьшение проявлений коррупции на всех уровнях.

Этот цифровой сервис дал возможность в режиме реального времени работать с аналитическими данными по ситуации с сообщениями о коррупции в стране, а также на должном уровне обеспечивать конфиденциальность и анонимность разоблачителей.

"По сравнению с другими каналами сообщений Портал стал наиболее действенным механизмом для своевременного получения разоблачителями защиты прав. Вместе с тем его практическое применение засвидетельствовало, что Портал нуждается в совершенствовании. НАПК в сотрудничестве с общественным и государственным секторами на постоянной основе принимает меры по устранению недостатков работы системы", – сказано в сообщении.

В настоящее время на этапе тестирования находятся дополнительные функции Портала. В частности, запланировано изменение дизайна с учетом требований об инклюзивности, упрощенной процедуре подачи и принятия авторизованными пользователями сообщения.

В НАПК добавили, что есть необходимость унификации понятия "разоблачитель", в частности, путем согласования определения этого термина в Уголовном процессуальном кодексе Украины с соответствующей нормой Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Это позволит ввести единый подход к регистрации и осуществлению досудебного расследования уголовных производств с участием разоблачителей и соответственно предоставит им защиту как в рамках уголовного производства, так и вне его.

"Требует нормативного урегулирования порядок получения лицом подтверждения обретения статуса обличителя и порядок обжалования лицом соответствующих решений. Качественного регулирования требуют также процедуры защиты обличителей и предоставление им юридической помощи", – говорят в агентстве.

Отдельным вопросом стоит обеспечение выплаты вознаграждения обличителям. Отсутствие надлежащей правовой процедуры такой выплаты не должно влиять на возможность реализации права обличителя, гарантированного Законом. Именно поэтому НАПК совместно с Кабинетом Министров Украины, Государственной казначейской службой, Министерством финансов и Министерством экономики Украины активно работает в этом направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале сентября 2023 в Украине запустили портал, с помощью которого украинцы смогут сообщать о коррупции. Тем, чьи данные будут подтверждены в суде, обещали выплачивать компенсации.

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