В Украине впервые заплатили обличителю коррупции: кто и за что получил 1,68 млн грн

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) впервые выплатило вознаграждение разоблачителю коррупции в сумме 1,68 млн грн. Деньги получил действующий военнослужащий, экс-директор департамента внутреннего аудита Министерства обороны Андрея Бойко, который разоблачил экс-главу управления Минобороны.

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Об этом сообщили в НАЗК. Выплата осуществлена по решению Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) от 9 ноября 2023 года по делу № 991/2197/22.

Бойко занимал указанную должность в Минобороны в 2020-2021 годах. Именно в 2021 году он обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с сообщением о том, что ему предложили взятку в 24 млн грн за положительный аудит в интересах частной компании "Фортеця-Ост".

Эта фирма, как отмечает журналист Олег Новиков, занималась реконструкцию части здания одного из центральных управлений под Единый центр безопасности Минобороны. Положительное заключение аудита помогло бы компании получить полную сумму контракта более чем в 400 млн грн и претендовать на будущие договоры с Минобороны.

Сумма вознаграждения обличителю должна составлять 10% от вскрытой взятки. Однако установлено ограничение – максимальное вознаграждение не может превышать 3000 минимальных зарплат, установленных на момент совершения преступления. Т.к. в 2021 году минималка составляла 6000 грн (5600 грн после налогообложения), Бойко получил максимально возможную сумму – 1,68 млн грн "на руки".

Интересно, что в марте 2023 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказал в выплате вознаграждения обличителю, мотивировав решение тем, что он официально сообщил об обнаруженном преступлении в рамках реализации своих служебных полномочий и потому якобы не имеет права на вознаграждение. Обличитель обжаловал это решение и в конце 2023 года Апелляционная палата ВАКС удовлетворила его жалобу и присудила выплату.

К слову, ранее Верховный суд подтвердил приговор, оглашенный экс-главе управления Минобороны, которого разоблачил Бойко. По данным Новикова, речь идет и Дмитрии Комахе. Ему назначили 4,5 года лишения свободы.

Почему за 5 лет не было ни одной выплаты

Возможность вознаграждения обличителям коррупции была введена еще в 2019 году. Суды за это время приняли два положительных решения о выплатах, но из-за отсутствия урегулированных процедур выплаты реальное исполнение судебных решений долгое время было невозможно, отмечают в НАПК. Первая в истории украинского института изобличения выплата стала возможной благодаря изменению порядка использования средств, предусмотренных в госбюджете на реализацию антикоррупционных стратегий.

"Сейчас имеем соответствующее решение и выплату первого вознаграждения. Это фундаментальное событие для дальнейшего развития института изобличения в Украине и формирования устойчивой культуры изобличения. На очереди – следующий кейс", – отметил председатель НАПК Виктор Павлущик.

К слову, Украина не является единственной страной с выплатами вознаграждений обличителям коррупции. Такая практика существует в США, Литве, Черногории, Южной Корее, однако различаются законодательные требования по реализации такого права.

"В поощрении обличителей Украина идет по пути, который доказал свою эффективность в других странах. Так, например, Закон о клевете в США фиксирует, что обличители могут получить вознаграждение в размере 15–25% от любых изъятых средств и штрафов", – отметили в НАПК.

Чтобы иметь статус обличителя, лицо должно удовлетворять ряду критериев. В частности, существуют такие требования (соответствовать нужно всем сразу):

осуществить сообщение должно физическое лицо (гражданин Украины, иностранец, лицо без гражданства), у которого есть убеждение, что информация достоверна;

информация должна содержать фактические данные, подтверждающие возможное совершение другим лицом коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, эти данные должны подлежать проверке;

информация о коррупции стала известна лицу в связи с его трудовой, профессиональной, хозяйственной, общественной, научной деятельностью, прохождением службы или обучением или участием в предусмотренных законодательством процедурах, обязательных для начала деятельности, прохождения службы или обучения.

Аналогичные требования к личности обличителя предусмотрены, например, и в законодательстве Великобритании – там обличителями являются работники или бывшие работники соответствующего предприятия, выявившие правонарушения в ходе исполнения своих трудовых обязанностей. Это увеличивает возможность подтверждения информации доказательствами (документацией, обстоятельствами правонарушения и т.п.).

Как сообщал OBOZ.UA, НАПК чуть больше года назад, 6 сентября 2023-го, запустило Единый портал сообщений разоблачителей, через который украинцы могут сообщать о коррупции в стране. С тех пор в него поступило более 3,8 тысячи сообщений.

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